Pronostici Conference League/ Quote e previsioni sulle semifinali di ritorno

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: LE QUOTE SULLE SEMIFINALI DI RITORNO

I pronostici di Conference League, se riferiti a una giornata con più di una partita, ci faranno compagnia per l’ultima volta in questa stagione: giovedì 5 maggio infatti sono in programma le semifinali di ritorno, Roma Leicester e Marsiglia Feyenoord ci diranno finalmente quali saranno le due squadre che andranno a sfidarsi nell’ultimo atto della competizione (a Tirana) e allora noi possiamo provare a ipotizzare come potrebbero andare le cose sui due campi, partendo naturalmente dallo stadio Olimpico con l’ultima nostra rappresentante impegnata nelle coppe.

Nell’analizzare il quadro dei pronostici di Conference League, come abbiamo fatto da quando è terminata la fase a gironi, dobbiamo considerare il fatto che questa stagione è stata quella della rivoluzione da parte della Uefa, che è tornata all’antico cancellando la regola che assegnava valore doppio ai gol realizzati in trasferta: questo naturalmente avrà il suo peso specifico soprattutto perché entrambe le semifinali partono con una situazione che possiamo definire di equilibrio. Vedremo allora cosa succederà, intanto iniziamo il nostro viaggio nei pronostici di Conference League.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: ROMA LEICESTER

Come detto, ecco Roma Leicester: partita di difficile lettura nei pronostici di Conference League, perché all’andata è finita 1-1 con le Foxes che di fatto hanno tenuto in mano il pallino del gioco per 90 minuti, ma hanno creato davvero poco e hanno anche dovuto recuperare lo svantaggio. Dunque, c’è un’ampia possibilità che la semifinale di ritorno di Conference League vada ai tempi supplementari: sappiamo che questa ipotesi è regolata dal pareggio – con qualunque risultato, per quanto detto in precedenza – e in questo caso l’agenzia Snai assegna al segno X un valore che corrisponde a 3,35 volte quanto messo sul piatto.

Secondo questo bookmaker la squadra favorita per la vittoria, e quindi la qualificazione alla finale, è la Roma: puntando sul segno 1, andreste a guadagnare una somma che corrisponde a 2,15 volte la vostra giocata, ma già questo valore ci dice che in realtà non è così certo che i giallorossi portino a casa l’affermazione interna. È comunque una probabilità più verificabile, almeno secondo le stime della vigilia, rispetto a un successo del Leicester: infatti il segno 2, che va a identificare questa ipotesi, vi farebbe intascare 3,45 volte l’importo che avrete deciso di investire.











