Pronostici Coppa Italia/ Quote e favoriti per le partite di oggi, 14 agosto

I pronostici Coppa Italia ci consentono di presentare oggi le quattro partite che questa sera saranno in programma per i trentaduesimi di finale, sotto il punto di vista delle quote e dei possibili favoriti in queste sfide secche, partite di sola andata (che dunque prevedono tempi supplementari ed eventuali calci di rigore in caso di pareggio) per decretare la squadra vincitrice che si qualificherà per i sedicesimi di finale, che saranno però in programma a metà dicembre. Dunque le quattro partite in calendario per la Coppa Italia 2021-2022 saranno naturalmente al centro oggi dell’attenzione degli appassionati di scommesse: andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Coppa Italia. Cominciamo a parlarvi di Benevento Spal, la partita che alle ore 17.45 aprirà il programma, poi scopriremo qualcosa in più anche sugli altri tre incontri.

DIRETTA/ Fiorentina Cosenza (risultato finale 4-0): Venuti cala il poker Coppa Italia

PRONOSTICI COPPA ITALIA

BENEVENTO SPAL

Sfida certamente intrigante allo stadio Vigorito di Benevento, dove si affrontano due formazioni di Serie B, ma che negli anni più recenti sono state spesso protagoniste anche nel massimo campionato. Potremmo dunque presentare Benevento Spal come uno stuzzicante antipasto alla stagione di Serie B, che attira l’attenzione anche in ottica pronostici Coppa Italia, perché la sfida in partita secca potrebbe essere aperta ad ogni possibile epilogo, pur con i padroni di casa del Benevento magari favoriti dal fattore campo. Secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai, il segno 1 per la vittoria del Benevento è effettivamente favorito e quotato a 2,00, mentre poi si sale a quotazioni molto simili in caso di pareggio o di vittoria esterna della Spal: quota 3,40 per il segno X, mentre con il segno 2 si arriva a 3,50 volte la posta in palio.

DIRETTA/ Udinese Ascoli (risultato 3-1) streaming: doppietta per Pereyra Coppa Italia

LEGGI ANCHE:

DIRETTA/ Pordenone Spezia (risultato 1-3): liguri ai sedicesimi

© RIPRODUZIONE RISERVATA