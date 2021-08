Pronostici Coppa Italia/ Quote e favoriti per le partite di oggi, 15 agosto

Anche a Ferragosto i pronostici Coppa Italia sono protagonisti, perché ci consentono di presentare le quote e le squadre favorite per le quattro partite che questa sera saranno in programma per i trentaduesimi di finale. Parliamo di sfide secche, partite di sola andata con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore in caso di pareggio per decretare la squadra vincitrice che si qualificherà per i sedicesimi di finale. Dunque le quattro partite in calendario per la Coppa Italia 2021-2022 saranno naturalmente al centro oggi, domenica 15 agosto 2021, dell’attenzione degli appassionati di scommesse nel girono della festa dell’Assunta: andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Coppa Italia. Cominciamo a parlarvi di Empoli Vicenza, la partita che alle ore 17.45 aprirà il programma, poi scopriremo qualcosa in più anche sugli altri tre incontri.

PRONOSTICI COPPA ITALIA

EMPOLI VICENZA

Sfida certamente intrigante allo stadio Carlo Castellani, anche se Empoli Vicenza dovrebbe vedere favoriti i padroni di casa toscani in ottica pronostici Coppa Italia. La formazione allenata da Aurelio Andreazzoli ha infatti conquistato la promozione in Serie A nello scorso campionato ed ora è pronta ad affrontare l’avventura nella massima categoria, mentre il Vicenza si prepara a vivere un nuovo campionato di Serie B. La sfida in partita secca potrebbe comunque essere aperta ad ogni possibile epilogo, pur con i padroni di casa dell’Empoli magari favoriti dal fattore campo e appunto dalla militanza in un torneo di categoria superiore. Secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai, il segno 1 per la vittoria casalinga dell’Empoli è effettivamente favorito e quotato a 1,60, mentre poi si sale a quotazioni tutto sommato piuttosto simili in caso di pareggio o di vittoria esterna del Vicenza: quota 4,00 per il segno X con cui la partita proseguirebbe, mentre con il segno 2 si arriva a ben 4,75 volte la posta in palio.

