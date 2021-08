Pronostici Coppa Italia/ Quote e favoriti per le partite di oggi, 16 agosto

PRONOSTICI COPPA ITALIA: SU CHI SCOMMETTERE?

Ultimo giorno in compagnia dei pronostici Coppa Italia per quanto riguarda i trentaduesimi di finale che ci stanno tenendo compagnia in questa torrida metà di agosto, spazio allora ancora una volta alle quote sulle squadre favorite per le quattro partite che questa sera saranno in programma per completare appunto il turno dei trentaduesimi di finale e mandare “in vacanza” la Coppa Italia 2021-2022, che poi tornerà solamente a metà dicembre con il successivo turno dei sedicesimi di finale. Parliamo di sfide secche, partite di sola andata con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore in caso di pareggio per decretare la squadra vincitrice che si qualificherà appunto per gli ancora lontani sedicesimi di finale.

Le quattro partite in calendario per la Coppa Italia 2021-2022 saranno naturalmente al centro oggi, lunedì 16 agosto 2021, dell’attenzione degli appassionati di scommesse: andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Coppa Italia. Cominciamo a parlarvi di Crotone Brescia, la partita che alle ore 17.45 aprirà il programma, poi scopriremo qualcosa in più anche sugli altri tre incontri.

PRONOSTICI COPPA ITALIA: LE PARTITE DI OGGI

CROTONE BRESCIA

Sfida certamente intrigante allo stadio Ezio Scida della città calabrese, infatti Crotone Brescia metterà di fronte due squadre tra le più ambiziose nell’ormai imminente campionato di Serie B e che di conseguenza dovrebbero dare vita a un match di notevole interesse anche per quanto riguarda i pronostici Coppa Italia. Il Crotone arriva dalla dolorosa retrocessione nello scorso campionato di Serie A, il Brescia invece a maggio aveva raggiunto i playoff di Serie B, dai quali tuttavia era uscito poi subito al primo ostacolo. In ogni caso, si tratta di due formazioni di livello e di conseguenza il pronostico è incerto, anche se il fattore campo dovrebbe aiutare i calabresi. Secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai, il segno 1 per la vittoria casalinga del Crotone è effettivamente favorito e quotato a 2,20, mentre poi si sale a quotazioni tutto sommato piuttosto simili in caso di pareggio o di vittoria esterna del Brescia: quota 3,30 per il segno X con cui la partita proseguirebbe, mentre con il segno 2 si arriverebbe a un valore di 3,10 volte la posta in palio.

