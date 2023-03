Pronostici Europa League/ Le quote e le previsioni sul ritorno degli ottavi

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LE PARTITE DI RITORNO DEGLI OTTAVI

Il nostro quadro dei pronostici di Europa League prosegue con le partite che giovedì 16 marzo si giocano per il ritorno degli ottavi: in questa serata dunque conosceremo le otto squadre che proseguiranno la loro corsa entrando nell’urna per il sorteggio dei quarti, e naturalmente speriamo che tra queste squadre siano presenti anche Juventus e Roma che all’andata hanno vinto (con risultati diversi) e ora possono difendere questo vantaggio pur giocando in trasferta.

I pronostici di Europa League come sempre ci dovranno anticipare quello che potrebbe succedere sui vari campi; ci faremo aiutare dalle quote che sono state fornite dall’agenzia Snai per capire il possibile esito delle partite, e naturalmente per iniziare il nostro viaggio attraverso il giovedì dedicato al ritorno degli ottavi inizieremo dalle due sfide che riguardano le nostre rappresentanti, nella speranza appunto che possiamo ritrovarle anche quando si parlerà dei quarti di finale del torneo.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: FRIBURGO JUVENTUS

Possiamo dunque iniziare da Friburgo Juventus per i pronostici di Europa League: sfida tosta, all’andata la Juventus ha vinto solo per 1-0 sprecando belle occasioni per rendere più netto il vantaggio. Nel playoff i bianconeri erano andati a vincere 3-0 a Nantes dopo il pareggio dell’Allianz Stadium, qui lo scenario è comunque diverso perché il Friburgo è squadra superiore rispetto a quella francese, sta lottando per un posto nella prossima Champions League e all’Europa Park è sempre capace di fare risultato positivo.

I pronostici di Europa League ci parlano comunque di una Juventus favorita anche in trasferta: il segno 2 che identifica la vittoria dei bianconeri vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,40 volte quanto puntato, per contro il segno 1 per il successo casalingo del Friburgo porta in dote una cifra che ammonta a 3,15 volte la giocata e questo è l’identico valore posto anche sul segno X, che ovviamente regola l’eventualità del pareggio con cui la Juventus arriverebbe ai quarti di Europa League.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: REAL SOCIEDAD ROMA

Per i pronostici di Europa League Real Sociedad Roma ha un quadro leggermente diverso: all’andata infatti i giallorossi hanno vinto 2-0, di conseguenza per essere eliminati nei 90 minuti dovrebbero subire una sconfitta con almeno tre gol di scarto. La Roma ha recentemente incassato quattro reti in casa contro il Sassuolo, ma ne ha anche segnate tre; possiamo dire che José Mourinho abbia almeno un piede nei quarti di finale, ma naturalmente lo Special One dovrà stare attento a non sottovalutare l’impegno.

La Snai che ha sancito i pronostici di Europa League ci dice comunque che la Roma non è favorita: il segno 1 che regola la vittoria della Real Sociedad ha un valore pari a 2,15 volte quanto messo sul piatto mentre il segno 2, che identifica l’ipotesi del successo giallorosso all’Anoeta, vi farebbe guadagnare una somma che equivale a 3,70 volte l’importo che avrete scelto di investire. Con l’eventualità del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X, il bookmaker vi premierebbe con una vincita che corrisponde a 3,20 volte quella che sarà stata la vostra giocata.

