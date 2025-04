PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: ECCO L’ANDATA DEI QUARTI!

Con l’andata dei quarti tornano di moda i pronostici Europa League: si entra nel periodo più caldo della stagione con le partite di giovedì 10 aprile, e la buona notizia è che abbiamo in corsa una nostra rappresentante che è la Lazio, prima in classifica nel super girone e poi capace di resistere alle avversità e un periodo poco brillante per superare il Viktoria Plzen negli ottavi. Adesso per la squadra di Marco Baroni, che nel frattempo ha vinto sul campo dell’Atalanta rilanciandosi per il quarto posto in campionato, c’è l’ostacolo Bodo/Glimt che abbiamo conosciuto nelle ultime stagioni, in particolare quando aveva incrociato la Roma facendo tra l’altro molto bene.

DIRETTA/ Manchester United Real Sociedad (risultato finale 4-1): avanti i Red Devils! (13 marzo 2025)

Come possibile avversaria in semifinale, la Lazio avrà una tra Tottenham e Eintracht e con la squadra di Francoforte potrebbe essere l’occasione di una bella rivincita; occhio poi ovviamente al Manchester United, che dopo il pareggio nel derby di Premier League sarà ancora protagonista in campo continentale, e nei pronostici Europa League valuteremo se la stagione dei Red Devils possa essere salvata con un trofeo che ovviamente spalancherebbe le porte della Champions League, unico modo per tornare a giocare le coppe. Senza indugiare oltre dunque lasciamo che a parlare siano quote e previsioni sull’andata dei quarti.

Pronostici Europa League/ Le quote e le previsioni sulle partite, ritorno ottavi (oggi 13 marzo 2025)

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: BODO/GLIMT LAZIO

Partiamo ovviamente da Bodo/Glimt Lazio nel parlare dei pronostici Europa League, per i norvegesi ci sarà un altro ritorno all’Olimpico ma stavolta vestito di biancoceleste, impossibile dimenticare quelle quattro sfide di Conference League contro la Roma e occhio al fattore Aspmyra, perché qui José Mourinho aveva perso due volte e nel girone aveva subito un clamoroso 1-6. Nel tempo il Bodo/Glimt ha saputo confermare la sua presenza in Europa pur senza strafare, rimane un avversario ostico anche perché una semifinale sarebbe uno straordinario traguardo, ma lo sarebbe anche per la Lazio.

Diretta/ Viktoria Plzen Lazio (risultato finale 1-2): pennellata di Isaksen al 98'! (6 marzo 2025)

Secondo le quote fornite dall’agenzia Snai i biancocelesti partono favoriti ed è un dato abbastanza evidente, infatti abbiamo un valore pari a 2,15 volte la giocata sul segno 2 che regola la loro vittoria mentre il segno 1, sul quale bisognerà puntare per il successo del Bodo/Glimt, vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 3,25 volte quello che avrete messo sul tavolo, una quota che curiosamente è identica a quella che il bookmaker in questione ha previsto per il pareggio, eventualità per la quale naturalmente bisognerà puntare sul segno X.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LIONE MANCHESTER UNITED

Affrontiamo anche il tema di Lione Manchester United nei pronostici Europa League: questo è un incrocio che fa tornare alla mente sfide in Champions League all’ultimo respiro, ma per entrambe le squadre è passato parecchio tempo da quei giorni di gloria e, se dei Red Devils si è detto tanto in maniera approfondita e anche questa stagione si sta rivelando transitoria per non dire deludente, il Lione non se la passa troppo meglio e i tempi dei sette campionati consecutivi e le semifinali di Champions League sono davvero distanti, urge dunque un salto di qualità che potrebbe arrivare in Europa League.

Un discorso che appunto vale per entrambe, intanto possiamo verificare come le quote proposte dalla Snai indichino un interessante equilibrio di fondo, spezzato dal valore di 2,45 volte la posta in palio sul segno 1 che, di conseguenza, fa del Lione la favorita per la vittoria. Il segno 2 che regola il successo del Manchester United porta infatti in dote una vincita che equivale a 2,70 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine con il segno X per il pareggio andreste a intascare una somma che ammonta a 3,45 volte la giocata sulla partita.