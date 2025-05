PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: COSA ACCADRÀ NELLE SEMIFINALI?

I pronostici Europa League sono, anche loro, indirizzati verso la fine della stagione: giovedì 1 maggio alle ore 21:00 vivremo le due semifinali di andata, purtroppo senza squadre italiane perché la Lazio è stata eliminata ai rigori dal Bodo/Glimt, non riuscendo a completare la grande rimonta all’Olimpico e pagando a caro prezzo la sconfitta incassata in Norvegia. Le due gare che ci attendono sono però ricche di spunti: abbiamo Manchester United e Tottenham che, disastrose in campionato, possono comunque arrivare in Champions League e soprattutto portare l’Inghilterra ad avere ben sei rappresentanti nella principale competizione europea.

Abbiamo l’Athletic Bilbao che ha motivazioni extra, essendo che la finale si giocherà al San Mamès, e che dopo aver fatto fuori una Roma in grande forma si è liberata anche dei Rangers in bello stile; occhio al talento dei baschi, così come all’entusiasmo del già citato Bodo/Glimt che ha già scritto la storia con la semifinale raggiunta, e ora ha ben poche pressioni nell’affrontare questo doppio confronto. Proveremo ad analizzare tutto questo nei pronostici Europa League, senza indugio allora iniziamo il nostro viaggio sulle semifinali di andata e provando a gettare uno sguardo anche a quello che potrebbe succedere nei match di ritorno.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: ATHLETIC BILBAO MANCHESTER UNITED

Eccoci allora, per i pronostici Europa League, ad Athletic Bilbao Manchester United: facendo un po’ di storia possiamo dire che i baschi erano arrivati in finale nel 2012 – perdendola contro l’Atletico Madrid – mentre i Red Devils hanno vinto la competizione nel 2017, sotto la guida di José Mourinho, ma erano una squadra già in calo che nelle stagioni seguenti è sostanzialmente affondata, in campionato è lontanissima dalle posizioni europee ma, per l’appunto, potrebbe incredibilmente arrivare in Champions League. Forse il vero lavoro di Ruben Amorim lo vedremo dal prossimo anno, intanto i Red Devils rischiano perché l’Athletic Bilbao, come detto, sogna la finale casalinga che sarebbe poi un grande vantaggio.

Le quote Snai che sono state emesse su questa semifinale di andata “rispettano” il fattore campo, dunque spagnoli favoriti ma non di molto; abbiamo il valore posto sul segno 1, per la vittoria dell’Athletic Bilbao, che vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,00 volte quanto messo sul piatto mentre il segno 2 che regola il successo del Manchester United vale 3,70 volte la giocata, infine ecco il segno X per il pareggio che permette una vincita che ammonta a 3,30 volte la posta in palio. Queste le previsioni per l’andata; per quanto riguarda il ritorno, i Red Devils hanno operato una sorta di miracolo sportivo contro il Lione e quindi bisognerà stare attenti al fattore Old Trafford, questo lo sa certamente molto bene anche l’Athletic Bilbao.