Pronostici Europa League: le quote e le previsioni sulle partite che giovedì 23 ottobre si giocano per la terza giornata.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 3^ GIORNATA

Anche per i pronostici Europa League bisogna affrontare il discorso legato alle quote e le previsioni di un nuovo turno in questa regular season, giovedì 23 ottobre inizia la terza giornata (in totale sono otto) e ovviamente i punti in palio questa sera sono molto importanti, non avendo troppo margine di errore.

Tornano in campo anche le nostre due rappresentanti, che devono ancora carburare: per la Roma una vittoria in trasferta e una sconfitta casalinga segnata, clamorosamente, da tre rigori sbagliati, mentre il Bologna fino a questo momento ha raccolto un solo punto e dunque deve aumentare i giri del motore.

Scopriremo tra poco cosa i campi ci diranno, ma innanzitutto il nostro compito in questa rubrica è quello di provare a fare luce sulle possibilità a priori; con i pronostici Europa League ci faremo aiutare dalle quote emesse dalle agenzie perché naturalmente ci sono squadre favorite e altre che sarebbero sorprese.

La nostra analisi prende spunto dalle due italiane in campo, impegnate in partite che sulla carta appaiono abbordabili ma che a dirla tutta nascondono qualche insidia, dunque senza indugiare oltre tuffiamoci nei pronostici Europa League per le gare della terza giornata.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: FCSB BOLOGNA

È una partita estremamente affascinante FCSB Bologna: oggi la squadra rumena ha un acronimo ad accompagnarla, ma si tratta di quello Steaua Bucarest che tra anni Ottanta e Novanta era una potenza del calcio europeo, con due finali di Coppa dei Campioni di cui una vinta. In questa Europa League ha iniziato in maniera ondivaga: dopo la vittoria sul campo del Go Ahead Eagles ha perso in casa contro lo Young Boys, ma è comunque davanti al Bologna in classifica perché i felsinei sono caduti a Birmingham per poi pareggiare al Dall’Ara contro il Friburgo, dunque a Vincenzo Italiano serve una vittoria.

I pronostici che la Snai ci fornisce presentano un quadro nettamente a favore del Bologna: infatti il segno 2 che regola la vittoria dei rossoblu vi farebbe guadagnare 1,75 volte quanto avrete deciso di spendere sulla partita, mentre il successo del FCSB regolato dal segno 1 porta in dote una vincita che corrisponde a 4,40 volte la vostra giocata, infine il segno X sul quale puntare per il pareggio prevede una quota che con questo bookmaker equivale a 3,70 volte la posta in palio.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: ROMA VIKTORIA PLZEN

Per quanto riguarda Roma Viktoria Plzen i pronostici Europa League non mentono: giallorossi favoriti senza alcuna discussione, scopriamo infatti che esiste una differenza netta tra il valore di 1,35 volte la giocata sul segno 1, a identificare la vittoria appunto della squadra di casa, e quello di 7,25 volte l’investimento che è stato posto sul segno 2 a regolare l’affermazione della squadra ceca, mentre il segno X sul quale puntare per l’opzione del pareggio vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 5,00 volte la posta in palio.

Al momento comunque il Viktoria Plzen ha più punti in classifica, perché dopo il pareggio in Ungheria contro il Ferencvaros ha battuto nettamente il Malmoe; rimane una squadra ostica che, tanto per gradire, nell’ultimo incrocio contro la Roma aveva vinto, anche se eravamo in Repubblica Ceca e parliamo comunque di sette anni fa. I giallorossi dal canto loro devono cancellare al più presto la sconfitta interna subita dall’Inter in campionato e soprattutto quella tripla occasione mancata dal dischetto tre settimane fa, che ha sancito una bruciante sconfitta contro il Lille sempre allo stadio Olimpico. Punti che possono avere un peso specifico non indifferente, ma lo scopriremo strada facendo.