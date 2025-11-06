Pronostici Europa League: le quote e le previsioni sulle partite che giovedì 6 novembre si giocano per la quarta giornata del girone.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: DUE ITALIANE SOGNANO!

Due italiane sognano con i pronostici Europa League, il quadro di quote e previsioni sulle partite del torneo tocca oggi, giovedì 6 novembre 2025, la quarta giornata del girone unico e dunque a metà del cammino il quadro sarà più chiaro sia per il Bologna che per la Roma, che devono intanto correre per il loro obiettivo.

Infatti, se i felsinei hanno finalmente vinto la loro prima partita ma in precedenza avevano raccolto appena un punto in due turni, i giallorossi hanno perso le ultime due uscite e tra l’altro sempre allo stadio Olimpico: soprattutto per la squadra di Gian Piero Gasperini lo scenario della qualificazione potrebbe essersi complicato.

Questo lo diciamo anche e soprattutto perché questa sera la Roma va a giocare ad Ibrox, contro i Rangers che magari non saranno più quelli di un tempo ma soprattutto a Glasgow possono incutere timore e rappresentare un ostacolo duro; più morbido sulla carta l’impegno che attende il Bologna.

Adesso comunque valuteremo tutto, con i pronostici Europa League che appunto ci spalancano le ipotesi su come potrebbero andare queste partite; nella nostra rubrica andiamo ad analizzare le quote che sono state fornite dai bookmaker e che ci avvicinano di più al possibile esito delle sfide della serata.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: BOLOGNA BRANN

Abbiamo detto che per i rossoblu l’impegno è più abbordabile, e infatti con i pronostici Europa League si parla di Bologna Brann, però il dato davvero stuzzicante riguarda il fatto che i norvegesi hanno vinto le ultime due partite e quella più recente è stata il 3-0 contro i Rangers, dunque anche riguardo quello che abbiamo detto prima attenzione alle sorprese, pur se in termini generali la squadra di Vincenzo Italiano, reduce dal 3-1 di Parma in campionato e che in Europa League si è sbloccata a Bucarest, sembra comunque avere qualcosa in più rispetto all’avversaria di questa sera.

La pensa così anche la Snai, come le altre agenzie: infatti secondo questo bookmaker il segno 1 che regola la vittoria del Bologna porta in dote una somma bassa, che equivale a 1,40 volte quanto messo sul tavolo, mentre il segno 2 che identifica l’affermazione del Brann vi farebbe guadagnare ben 7,00 volte la cifra investita su questa partita. Infine, abbastanza alta anche la quota che è prevista per l’eventualità del pareggio: puntando sul segno X allo stadio Dall’Ara intaschereste una somma che corrisponde a 4,90 volte quella che sarà la posta in palio.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: RANGERS ROMA

Rangers Roma più tosta sulla carta, ma nei pronostici Europa League non si può fare a meno di notare che, clamorosamente, gli scozzesi hanno sempre perso cadendo contro Genk (in casa), Sturm Graz e appunto Brann, e dunque siano già arrivati in un momento nel quale la vittoria diventa fondamentale per tenere accesa una timida speranza di qualificazione. La Roma dal canto suo non può dire di aver fatto troppo meglio, perché dopo aver battuto il Nizza è caduta in casa contro Lille e soprattutto Viktoria Plzen; ha però 3 punti in classifica, e da quelli deve partire per costruire il pass almeno per i playoff.

Nel frattempo la Snai ci dice che la squadra di Gian Piero Gasperini è favorita per questa partita di Ibrox, per quanto l’atmosfera possa avere il suo impatto il segno 2 che regola la vittoria della Roma ha un valore ben più basso rispetto al segno 1 per il successo dei Rangers, parliamo nello specifico di 1,75 e 4,40 volte la somma che avrete scelto di puntare per la partita di Europa League. Abbastanza interessante anche la cifra che questo bookmaker ha previsto per l’opzione del pareggio: investendo sul segno X, il vostro guadagno sarebbe corrispondente a 3,80 volte la cifra messa sul piatto, poi vedremo come andranno le cose.