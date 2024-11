PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LE QUOTE SULLA 5^ GIORNATA

Con i pronostici Europa League siamo arrivati all’analisi delle partite che sono valide per la quinta giornata del girone unico: scolliniamo oltre la boa di metà fase e dunque arriva anche il momento di stare attenti ai calcoli perché, ricordiamo, le prime otto squadre della classifica si qualificheranno immediatamente agli ottavi di finale mentre le altre otto usciranno dai playoff, di conseguenza le partite di questa sera sono davvero importanti perché il tempo per sistemare le cose è sempre minore. Vale soprattutto per la Roma, che ha vinto una sola volta e fa visita al Tottenham: sfida tostissima che ovviamente analizzeremo con i pronostici Europa League.

Parleremo però anche di Lazio Ludogorets, con i biancocelesti che si trovano a vivere uno scenario totalmente diverso: la squadra di Marco Baroni infatti è prima in classifica a punteggio pieno, e con un altro successo questa sera potrebbe festeggiare la qualificazione agli ottavi. Vedremo dunque quello che succederà, adesso con i pronostici Europa League arriva appunto il momento di ipotizzare l’esito sui vari campi facendoci anche aiutare dalle quote che i bookmaker emettono e aggiornano in queste ore, come già detto iniziamo il nostro excursus sulla quinta giornata affrontando il tema delle due partite che coinvolgono le due squadre della capitale.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LAZIO LUDOGORETS

Andiamo allora a studiare più da vicino Lazio Ludogorets con i pronostici Europa League: dopo sole quattro giornate ci sono ben 11 punti di differenza tra le due squadre, la Lazio viaggia a punteggio pieno in quella che a oggi si sta rivelando una stagione fantastica – in campionato i biancocelesti sono a -1 dalla vetta – sette vittorie consecutive contando entrambe le competizioni e un passo che anche questa sera ci aspettiamo costante, soprattutto perché il Ludogorets si presenta allo stadio Olimpico con un solo punto in saccoccia e la zona playoff molto lontana, dunque sembrerebbe un match segnato.

La pensa così anche l’agenzia Snai che ha fornito le quote: il segno 1 per la vittoria della Lazio vi farebbe guadagnare “appena” 1,20 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, per contro il segno 2 che va a regolare il successo del Ludogorets porta in dote una vincita che corrisponde a 15,00 volte la giocata, sicuramente un’opzione da vagliare almeno per provare a rischiare. Così anche quella del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso il bookmaker che stiamo analizzando ha previsto un valore che ammonta a 7,00 volte quello che sarà stato l’importo investito sulla partita.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: TOTTENHAM ROMA

Eccoci ora a Tottenham Roma per i pronostici Europa League: un big match ovviamente, ma i giallorossi vivono una situazione delicata perché in questo torneo hanno battuto solo la Dinamo Kiev e, con 5 punti, devono inseguire la qualificazione ai playoff con il ritorno di Claudio Ranieri, che intanto ha esordito perdendo sul campo del Napoli. Difficilissima la trasferta di Londra: il Tottenham in Premier League ha appena vinto 4-0 in trasferta contro il Manchester City, vero è anche che nell’ultimo impegno di Europa League ha perso la sua prima partita della competizione, contro il Galatasaray, ma ha un’altra classifica.

La Snai prevede che gli Spurs siano favoriti questa sera: abbiamo infatti un valore che equivale a 1,70 volte la giocata sul segno 1 che identifica l’ipotesi della vittoria casalinga, mentre il segno 2 per l’affermazione esterna della Roma vi permetterebbe di guadagnare 4,25 volte quello che avrete pensato di investire sul match. Infine il segno X, ovviamente quello su cui puntare se pensate che la sfida possa finire in parità: ecco che in questo caso il bookmaker vi farebbe intascare una somma che corrisponde sempre a 4,25 volte quella che sarà stata la cifra messa sul piatto.