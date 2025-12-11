Pronostici Europa League: le quote e le previsioni sulle partite della sesta giornata del girone, focus sulle due italiane in campo.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LE PREVISIONI SULLA SERATA

Dobbiamo capire cosa i pronostici Europa League ci dicono per questa giornata che è la sesta del super girone, e che va in scena giovedì 11 dicembre: c’è ancora un po’ di margine per lottare per ottavi di finale e playoff, ma naturalmente i punti che sono in palio cominciano davvero ad avere un bel specifico.

Pronostici Europa League/ Quote e previsioni sulle partite della 5^ giornata (oggi 27 novembre 2025)

Ovviamente questo vale anche per Bologna e Roma, che attualmente dovrebbero giocare lo spareggio ma sono in un momento positivo almeno per quanto riguarda questa competizione; la verità è che in una classifica a 36 squadre può realmente succedere di tutto con ancora 270 minuti da disputare, quindi vedremo cosa.

Intanto possiamo dire che proprio la Roma ha fermato il Midtjylland che aveva vinto le prime quattro partite, e questo ha permesso a Lione e Ferencvaros di operare l’aggancio al primo posto; questo terzetto comanda le danze ma poi ci sono altre squadre vicine, in uno scenario in via di definitività.

Pronostici Europa League/ Le quote e le previsioni sulle partite (4^ giornata, oggi 6 novembre 2025)

Non vediamo dunque l’ora di scoprire cosa ci diranno i campi, ma appunto noi con i pronostici Europa League proviamo a capire in che modo potrebbero andare le partite e prendiamo in esame naturalmente quelle che riguardano le nostre due squadre, facendoci aiutare dalle quote emesse dai bookmaker.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: CELTA VIGO BOLOGNA

Celta Vigo Bologna è una partita molto difficile per i felsinei, che in campionato hanno mancato la vittoria nelle ultime due giornate ma in Europa League con la vittoria sul Salisburgo si sono rilanciati; è anche una trasferta affascinante perché a cavallo dei due millenni il Celta Vigo ha giocato per tre volte consecutive i quarti di Coppa Uefa, società dunque iconica o “nostalgica” che tra l’altro sta facendo bene anche quest’anno, ha appena battuto il Real Madrid al Bernabeu ma in questa competizione la sconfitta contro il Ludogorets ha interrotto una serie di tre vittorie.

Pronostici Europa League/ Le quote e le previsioni sulle partite (3^ giornata, oggi 23 ottobre 2025)

Sono i galiziani ad essere favoriti secondo i pronostici Europa League, la Snai infatti propone una quota ammontante a 2,35 volte quanto messo sul piatto sul segno 1 per la loro vittoria, si difende comunque anche il Bologna visto che il segno 2 sul quale puntare per il suo successo vi garantirebbe una vincita corrispondente a 3,00 volte l’importo investito, infine possiamo citare il segno X che è quello che andrà selezionato qualora pensiate che la partita termini in parità, in questo caso il bookmaker in questione ha previsto un guadagno che equivale a 3,20 volte la posta in palio.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: CELTIC ROMA

Ecco adesso Celtic Roma, e a proposito di storia gli scozzesi ne hanno a profusione, compresa una vittoria in Coppa dei Campioni ma altre grandi corse in ambito internazionale, per esempio una finale di Coppa Uefa all’inizio dei Duemila (persa contro il Porto di José Mourinho), in questa stagione le cose vanno meno bene ma, vincendo sul campo del Feyenoord, il Celtic si è messo nella posizione di poter sorpassare in classifica una Roma che comunque ha risposto molto bene alle due vittorie consecutive, vincendo proprio a Glasgow (contro i Rangers ovviamente) e poi appunto battendo la capolista Midtjylland.

Anche per questa partita del Celtic Park sono i giallorossi ad essere favoriti, secondo i pronostici Europa League emessi dalla Snai: abbiamo un segno 2 che identifica il blitz esterno della Roma e che vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,15 volte la vostra giocata, per contro il segno 1 sul quale è stata posta l’affermazione scozzese porta in dote un guadagno che ammonta a 3,25 volte la posta in palio, e quindi l’eventualità del pareggio che viene regolata dal segno X, e che ha una vincita che con questo bookmaker equivale a 3,35 volte l’importo messo sul piatto.