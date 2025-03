PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: ECCO L’ANDATA DEGLI OTTAVI

È tempo di pronostici Europa League, è tempo di tornare a concentrarci su una competizione che finalmente è arrivata all’andata degli ottavi di finale e dunque ad un momento davvero importante, quello in cui si cominciano a tirare le somme e a rimanere in gioco saranno le squadre che avranno dimostrato maggiore qualità e resilienza. I pronostici Europa League sono impreziositi dal fatto che siano rimaste in corsa due italiane, le squadre della capitale: la Lazio ha saltato il playoff vincendo il super girone e dunque tanti occhi saranno puntati su di lei, la Roma in totale ripresa dopo un pessimo avvio di stagione ha saputo eliminare il Porto e adesso ci può credere, perché la spinta giallorossa è nettamente migliorata.

Avremo poi altre big da tenere in considerazione, tra queste sicuramente il Manchester United e il Tottenham ma poi anche l’Ajax e il Lione e un grande esperto di coppe europee come José Mourinho, che vive un periodo “poco fortunato” in Turchia, se così possiamo dire, ma con il suo Fenerbahçe ha tutto per arrivare in fondo. Con la rubrica sui pronostici Europa League proveremo ad anticipare gli scenari del campo nelle partite che riteniamo più interessanti, dunque iniziamo immediatamente il nostro percorso con il focus che ovviamente si posa principalmente sulle due italiane nell’andata degli ottavi.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: ROMA ATHLETIC BILBAO

Partiamo allora da Roma Athletic Bilbao nell’analisi dei pronostici Europa League: il turno è sicuramente ostico per i giallorossi che però hanno evitato il derby con la Lazio, come detto stanno vivendo un momento ottimo e si sono tenuti in forma in campo internazionale superando il doppio playoff contro il Porto, una doppia sfida che era tutt’altro che scontata ma che la Roma ha saputo fare sua con grande qualità e anche carattere, adesso dunque è tutto possibile e la rosa a disposizione di Claudio Ranieri ha elementi che possono prendere per mano la squadra e condurla fino alla terra promessa.

Come detto però non si faccia l’errore di sottovalutare l’Athletic Bilbao: non lo ha fatto chi ha utilizzato la Snai per il pronostico, e infatti il segno 1 per la vittoria della Roma vale 2,15 volte quanto messo sul piatto che è un valore non bassissimo, accompagnato poi dalla quota di 3,30 volte la giocata che è stata posta sul segno 2, che identifica naturalmente l’affermazione della squadra basca. L’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X, con questo bookmaker vi garantirebbe una vincita che corrisponde a 3,30 volte la cifra investita con questo bookmaker.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: VIKTORIA PLZEN LAZIO

Dobbiamo parlare adesso di Viktoria Plzen Lazio nei pronostici Europa League: che i biancocelesti potessero essere competitivi lo sapevamo, ma forse in pochi si aspettavano che la Lazio potesse addirittura vincere il super girone con alcune prestazioni sopra le righe, una squadra che ha trovato immediata consapevolezza e si è compattata sotto la guida di Marco Baroni. Adesso si può davvero sognare: anche in questo caso dobbiamo dire che l’impegno degli ottavi andrà affrontato con la concentrazione massima, il Viktoria Plzen sa essere tosto soprattutto in Repubblica Ceca come si è visto nel 3-0 al Ferencvaros, per ribaltare la sconfitta subita in Ungheria.

Vantaggio comunque importante per la Lazio secondo la Snai, il segno 2 che regola la vittoria dei biancocelesti porta in dote una vincita che ammonta a 1,85 volte quello che avrete pensato di mettere sul tavolo mentre, per contro, l’affermazione del Viktoria Plzen identificata dal segno 1 ha un valore che con questo bookmaker equivale a 3,90 volte la posta in palio. Infine ecco il segno X, che si riferisce chiaramente al pareggio in questa partita: il guadagno che ne deriverebbe sarebbe corrispondente a 3,65 volte la giocata con l’agenzia in questione.