PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LE QUOTE PER IL RITORNO DEGLI OTTAVI

Si torna in campo per un’altra notte europea e i pronostici Europa League ci aiuteranno a fare chiarezza sulle partite che giovedì 13 marzo valgono per il ritorno degli ottavi: bisogna allora considerare non soltanto l’esito secco delle sfide ma anche il doppio confronto e la qualificazione ai quarti, certamente il focus deve essere posto su Roma e Lazio che partono da una situazione analoga, vale a dire una doppia vittoria che, curiosamente, per entrambe è maturata all’ultimo minuto e ha dato una bella sterzata alle possibilità di superare il turno e avvicinare il grande sogno di un derby italiano, questo lo vedremo ma intanto lo scenario resta concreto.

Diretta/ Viktoria Plzen Lazio (risultato finale 1-2): pennellata di Isaksen al 98'! (6 marzo 2025)

In campo anche le due inglesi Manchester United e Tottenham: se i Red Devils hanno pareggiato a San Sebastian, facendosi riprendere dalla Real Sociedad, gli Spurs hanno addirittura perso contro l’Az Alkmaar e ora tornano a Londra per provare a dare una svolta a una stagione del tutto grigia e anzi parecchio complessa. Con i pronostici Europa League scandaglieremo anche le quote dei bookmaker per valutare quello che abbiano previsto sulle varie partite, dunque possiamo iniziare il nostro viaggio attraverso la serata iniziando naturalmente dalle partite delle due romane.

DIRETTA/ Real Sociedad Manchester United (risultato 0-0) video streaming tv, si va in campo! (6 marzo 2025)

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: ATHLETIC BILBAO ROMA

Certamente Athletic Bilbao Roma si presenta come una sfida tosta: i giallorossi all’Olimpico l’hanno sfangata e ora difendono il preziosissimo gol di Shomurodov arrivato all’ultimo respiro, sarebbero qualificati ai quarti anche con il pareggio e questa ipotesi, qualora dovesse verificarsi, secondo l’agenzia Snai vi farebbe guadagnare 3,55 volte quello che avrete deciso di puntare sul segno X. Roma qualificata poi con la vittoria esterna, qui la posta si alza perché il segno 2 ha un valore che ammonta a 4,10 volte la vostra giocata e dunque la favorita stasera è l’Athletic Bilbao.

Pronostici Europa League/ Le quote e le previsioni sulle partite (andata ottavi, oggi 6 marzo 2025)

Il successo dei baschi viene regolato dal segno 1, essendo la formazione di casa: se finisse così il bookmaker in questione vi farebbe intascare una cifra che corrisponde a 1,85 volte la posta in palio, ma naturalmente sappiamo bene che una vittoria dell’Athletic Bilbao dovrebbe essere con almeno due gol di scarto per eliminare la Roma, con una sola rete di margine si andrebbe ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LAZIO VIKTORIA PLZEN

Studiando le quote di Lazio Viktoria Plzen all’interno dei pronostici Europa League scopriamo che i biancocelesti sono ampiamente favoriti, due risultati a disposizione della banda di Marco Baroni che con la vittoria, regolata dal segno 1, secondo la Snai vi permetterebbe di mettere in tasca appena 1,35 volte quella che sarà stata la somma investita, ci alziamo ancor più con il pareggio che viene identificato dal segno X, è comunque utile alla Lazio e ha un valore che equivale a 4,90 volte la posta in palio, sempre con l’agenzia di cui stiamo parlando.

Arriviamo poi al segno 2, che garantirebbe il successo del Viktoria Plzen e dunque i supplementari oppure la qualificazione dei cechi: ipotesi però sulla quale non hanno puntato in molti, infatti se si verificasse il vostro guadagno su questa partita dello stadio Olimpico corrisponderebbe a ben 8,00 volte l’ammontare della giocata, in ogni caso esiste anche questa eventualità e dunque la Lazio dovrà stare molto attenta a come gestirà una partita che la vede comunque partire in netto vantaggio nei pronostici.