PRONOSTICI EUROPA LEAGUE/ Previsioni e quote: Bayer Leverkusen super favorito! (oggi giovedì 14 marzo)

PRONOSTICI CEUROPA LEAGUE: BAYER LEVERKUSEN QARABAG

I pronostici di Europa League ci parlano ovviamente anche di Bayer Leverkusen Qarabag, che è una partita molto interessante anche perché si riparte da un risultato di parità: è finita 2-2 a Baku la scorsa settimana, ma il Bayer Leverkusen si è letteralmente salvato perché era sotto 2-0 fino a pochi minuti dal termine, e per di più avrebbe anche rischiato di vedere spezzata la serie di imbattibilità che dura da inizio stagione, ricordando infatti che la squadra di Xabi Alonso non ha ancora perso una singola partita in tutte le competizioni.

Dunque vediamo cosa l’agenzia Snai prevede per questa sera: il vantaggio è clamoroso a favore del Bayer Leverkusen, perché il segno 1 per la vittoria delle Aspirine vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,18 volte quanto avrete messo sul piatto mentre il segno 2 per il successo esterno del Qarabag porta in dote una vincita che ammonta a 13,00 volte la vostra giocata. Infine abbiamo l’ipotesi del pareggio, che naturalmente porterebbe il ritorno degli ottavi di Europa League ai tempi supplementari e magari anche ai rigori: in questo caso l’importo intascato equivarrebbe a 7,75 volte la cifra investita. (agg. di Claudio Franceschini)

LE QUOTE SUL RITORNO DEGLI OTTAVI

Si apre un nuovo capitolo dedicato ai pronostici di Europa League: stiamo parlando delle partite valide per il ritorno degli ottavi, che dunque giovedì 14 marzo ci consegneranno le otto squadre qualificate ai quarti e che proseguiranno nella corsa verso il titolo. La speranza è che l’Italia faccia filotto ottenendo il 100% di successo: la Roma è messa benissimo e il suo ritorno degli ottavi sembra una formalità, il Milan ha comunque un vantaggio importante anche se non può ancora dire di essere al sicuro mentre la situazione dell’Atalanta è quella di un equilibrio totale, anche se la Dea questa sera può giocare davanti al suo pubblico.

Altre partite appaiono francamente decise e qui parliamo di Liverpool e Marsiglia, ma adesso bisogna concentrarsi sui pronostici di Europa League perché al netto della qualificazione dell’una o dell’altra squadra l’esito delle singole partite può comunque essere interessante e imprevedibile; facendoci aiutare dalle quote ufficiali stilate dai bookmaker, e che sono in costante evoluzione a seconda delle giocate che arrivano, proviamo a farci strada attraverso le sfide che innanzitutto riguardano le nostre squadre, e dunque iniziamo senza altro indugio il nostro excursus attraverso i pronostici di Europa League per il ritorno degli ottavi.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: SLAVIA PRAGA MILAN

Con i pronostici di Europa League andiamo a parlare di Slavia Praga Milan. I rossoneri devono fare attenzione: all’andata hanno vinto 4-2 trovando un importantissimo gol nel finale per allargare il divario, ma nel ritorno dei playoff avevano perso a Rennes faticando parecchio e lo Slavia Praga nella fase a gironi ha sempre vinto in casa, battendo anche la Roma con un 2-0 che questa sera porterebbe il doppio confronto degli ottavi ai tempi supplementari. Dunque il Milan ha certamente un vantaggio importante, ma dovrà giocare con il piglio delle giornate migliori per non incappare nei guai.

I pronostici di Europa League che sono stati emessi dall’agenzia Snai ci dicono comunque di come i rossoneri siano favoriti: il segno 1 per la loro vittoria vi consentirebbe di guadagnare una somma pari a 2,15 volte quello che lascerete sul tavolo, per contro il segno 1 che regola l’ipotesi del successo dello Slavia Praga porta in dote una vincita corrispondente a 3,05 la vostra giocata. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 3,75 volte l’importo che avrete scelto di investire sul match della Fortuna Arena.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: ATALANTA SPORTING LISBONA

Come detto in Atalanta Sporting Lisbona, che analizziamo con i pronostici di Europa League, la situazione è di equilibrio: 1-1 all’Alvalade e dunque chi vince nei 90 minuti vola ai quarti, ma un altro pareggio manderebbe tutto ai supplementari e bisogna ricordare che nel girone era finita pari al Gewiss Stadium, ma l’Atalanta aveva già espugnato lo stadio biancoverde nel match di andata e così aveva evitato il playoff. Si tratta comunque di una partita che potrebbe finire in qualunque modo, tra due squadre che giocano molto bene: innanzitutto sarà un piacere da guardare.

L’agenzia Snai ha tracciato i pronostici di Europa League, e c’è un chiaro vantaggio per l’Atalanta: abbiamo un valore di 1,95 volte la giocata sul segno 1 che definisce l’ipotesi della vittoria orobica, mentre sul segno 2 per il successo esterno dello Sporting Lisbona è stata posta una quota che vi permetterebbe di guadagnare 3,55 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto. Abbiamo infine l’eventualità del segno X, sulla quale dovrete ovviamente puntare per il pareggio: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con una vincita che ammonta a 3,80 volte l’importo che investirete sulla partita del Gewiss Stadium.











