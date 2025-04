PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LAZIO PER IL RIBALTONE!

Siamo di nuovo in compagnia con i pronostici Europa League, le partite che si giocano alle ore 21:00 di giovedì 17 aprile sono valide per il ritorno dei quarti di finale e l’Italia è interessata a quello che riuscirà a fare la Lazio, chiamata a ribaltare lo 0-2 incassato all’Aspmyra da un Bodo/Glimt che continua a stupire, e che al momento è molto vicino a quella che sarebbe la prima semifinale europea nella sua storia. Per la nostra nazione il discorso sui pronostici Europa League è importante anche per provare a confermare le cinque squadre in Champions League: attualmente toccherebbe alla Spagna, con l’Inghilterra già certa del quinto slot.

Cercheremo allora di ipotizzare come potrebbero finire le partite di questa sera, facendoci aiutare anche dalle quote fornite dai bookmaker; il dato curioso riguarda il fatto che, Lazio a parte, le altre tre gare ripartono da un risultato di parità, dunque c’è totale equilibrio in campo anche se poi si può ovviamente parlare di squadre favorite rispetto ad altre, anche solo per il fattore campo. Ora, senza indugiare ulteriormente, iniziamo la nostra valutazione dei pronostici Europa League cominciando naturalmente dalla sfida della Lazio allo stadio Olimpico, Marco Baroni deve andare a caccia della rimonta.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LAZIO BODO/GLIMT

In Lazio Bodo/Glimt, di cui parliamo per i pronostici Europa League, i biancocelesti fronteggiano il primo momento davvero difficile in questa competizione: hanno penato anche agli ottavi contro il Viktoria Plzen ma ne sono usciti bene, stavolta si tratta di segnare due gol senza incassarne e in questo modo si andrebbe solo ai tempi supplementari, dunque è una serata che chiama l’impresa anche se, bisogna dirlo, il Bodo/Glimt che ha certamente incantato in Europa League può essere una squadra diversa in trasferta, come la Roma aveva imparato sulla strada del trionfo in Conference League.

Sembra pensarla in questo modo anche chi ha puntato sulla partita con l’agenzia Snai, perché le quote fornite da questo bookmaker ci dicono che il segno 1 per la vittoria della Lazio ha un valore di sole 1,37 volte quanto messo sul piatto, mentre è parecchio alto, precisamente 7,00 volte la posta in palio, l’ammontare della vincita che spetterebbe con il segno 2, che identifica il successo del Bodo/Glimt. Per quanto riguarda il pareggio, giocando sul segno X si andrebbe ad intascare una cifra equivalente a 5,00 volte l’importo investito sul ritorno dei quarti.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: MANCHESTER UNITED LIONE

Intrigante e stuzzicante Manchester United Lione, altra partita da valutare con i pronostici Europa League: mille emozioni e 2-2 in Francia, adesso si va a Old Trafford ma attenzione, il fattore campo potrebbe essere un’arma a doppio taglio per i Red Devils che in Premier League sono addirittura a ridosso della zona retrocessione (per quanto ampiamente salvi) e sanno bene che non arrivare in fondo nella competizione internazionale sarebbe un grande fallimento, e il proseguimento di un periodo nero che nessun allenatore, nemmeno Ruben Amorim, riesce ad azzerare per ripartire sul serio.

Il Lione poi è un brutto cliente, con qualità e solidità; la Snai ad ogni modo dice che la squadra favorita questa sera è il Manchester United, la cui vittoria è regolata dal segno 1 e vi farebbe intascare una vincita che equivale a 1,67 volte quanto investito. L’affermazione esterna del Lione, identificata dal segno 2, porta in dote una somma corrispondente a 4,50 volte la giocata e infine abbiamo il segno X sul quale puntare per il pareggio, che con questo bookmaker permette di guadagnare un valore ammontante a 4,00 volte la posta in palio.