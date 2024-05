PRONOSTICI EUROPA LEAGUE/ Previsioni e quote: quale esito all’Olimpico? (Europa League, 2 maggio 2024)

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: DUE ITALIANE IN CAMPO!

È tempo di scoprire i pronostici di Europa League, perché giovedì 2 maggio è un giorno importante: si giocano le semifinali di andata e sono in campo due squadre italiane, naturalmente il grande sogno è quello di una finale tutta nostra come accadeva negli anni Novanta. Possiamo partire con la nostra analisi da Roma Bayer Leverkusen, riedizione della semifinale dello scorso anno: allora i giallorossi si qualificarono grazie al solo gol, in 180 minuti, messo a segno da Edoardo Bove allo stadio Olimpico, oggi però il Bayer Leverkusen ha cambiato faccia e ha vinto la Bundesliga con cinque giornate di anticipo, è in finale di Coppa di Germania e non ha ancora perso una singola partita.

Sarà durissima, ma chiaramente la Roma ha tutto per qualificarsi; ci vengono in soccorso, per i pronostici di Europa League, le quote fornite dall’agenzia Snai che indicano nella squadra tedesca la favorita per la partita di stasera. Il segno 2 per la vittoria del Bayer Leverkusen vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,10 volte quello che avrete messo sul piatto; con il segno X per il pareggio il vostro guadagno ammonterebbe a 3,45 volte la giocata mentre il segno 1, che regola ovviamente l’affermazione della Roma, porta in dote una vincita pari, allo stesso modo, a 3,45 volte la posta in palio. Dunque Bayer Leverkusen che parte con qualcosa in più, ma poi parlerà il campo…

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: MARSIGLIA ATALANTA

Sempre parlando dei pronostici di Europa League eccoci ora a Marsiglia Atalanta: la Dea ci arriva in grande fiducia avendo timbrato l’impresa di eliminare il favoritissimo Liverpool con tanto di 3-0 ad Anfield, Gian Piero Gasperini giocherà tra poco anche la finale di Coppa Italia e la sua stagione potrebbe diventare storica, così come per il club bergamasco. Dall’altra parte però attenzione a non sottovalutare il Marsiglia, che come DNA europeo ha certamente di più e si è fatto strada sino alla semifinale eliminando due rivali tostissime come Villarreal e Benfica. Potrebbe essere un doppio confronto equilibrato: così la pensa anche chi ha puntato con l’agenzia Snai. Infatti le quote che ne sono derivate indicano uno scenario da tripla: abbiamo una differenza davvero minima tra il segno 1 per la vittoria del Marsiglia e il segno 2 per il successo dell’Atalanta, rispettivamente 2,60 e 2,70 volte il valore della vostra giocata e dunque grande incertezza al Vélodrome. Qualora finisse pari, il bookmaker premierebbe le puntate sul segno X con una cifra corrispondente a 3,35 volte l’importo che avrete pensato di investire; chiaramente, parlando di campo, una vittoria esterna dell’Atalanta avvicinerebbe non di poco una storica finale europea (sarebbe la prima) e le possibilità ci sono tutte.











