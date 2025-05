PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LE QUOTE SULLE SEMIFINALI DI RITORNO!

Anche con i pronostici Europa League siamo arrivati alla conclusione, o quasi, del nostro viaggio in questa competizione: giovedì 8 maggio sono in programma le due semifinali di ritorno, Bodo Glimt Tottenham e Manchester United Athletic Bilbao, che partono da scenari diversi – rispetto alle partite di andata – ma tutto sommato non dissimili, in questo momento si può dire che siamo molto vicini a una finale tutta inglese e dunque all’incredibile possibilità che l’anno prossimo questa federazione abbia addirittura sei squadre in Champions League, questo perché sia Spurs che Red Devils hanno fatto malissimo in campionato, e dunque aumenterebbero il numero di partecipanti.

Dall’altra parte abbiamo Bodo Glimt e Athletic Bilbao, che devono rimontare: i norvegesi sono la grande sorpresa della competizione e potrebbero portare la Norvegia alla prima finale europea di sempre, i baschi sognavano la finale a casa loro (sarà infatti al San Mamès) ma hanno perso a domicilio per 3-0 e ora sono chiamati a un’impresa titanica. I pronostici Europa League servono proprio a farci capire, almeno come ipotesi, se saranno rispettate le aspettative o se invece vivremo una serata di grandi ribaltoni nel ritorno delle semifinali, peccato solo non ci siano più italiane e quindi non avremo il bis dopo lo straordinario trionfo dell’Atalanta a Dublino.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: BODO GLIMT TOTTENHAM

Sulla carta Bodo Glimt Tottenham sarebbe una partita molto interessante, come si evince anche dai pronostici Europa League perché sull’esito “secco” questo bookmaker racconta di un equilibrio, visto che il segno 1 per la vittoria della squadra norvegese vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,75 volte la vostra giocata mentre con il segno 2 per il successo del Tottenham la vincita equivale a 2,25 volte la posta in palio. Spurs dunque favoriti, ma comunque di poco; il pareggio, identificato dal segno X, porta in dote una somma pari a 3,85 volte quello che sarà stato l’importo investito sulla partita.

Il problema per il Bodo Glimt è che all’andata è finita 3-1: servirebbe allora una vittoria con due gol di scarto solo per raggiungere i tempi supplementari. Impresa possibile? Sì, perché nei quarti di finale di Europa League i norvegesi hanno battuto 2-0 la Lazio, e in generale all’Aspmyra è in grado di cambiare passo; certo il fatto di partire in svantaggio può cambiare le cose anche sul piano psicologico e di approccio alla partita da parte soprattutto del Tottenham, ma ci sentiamo comunque di dire che questa semifinale sia ancora aperta a ogni tipo di risultato, dunque non ci resta che gustare insieme i 90 minuti, e forse più, all’Aspmyra.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: MANCHESTER UNITED ATHLETIC BILBAO

Manchester United Athletic Bilbao sarebbe una partita equilibrata nei pronostici Europa League, ma come abbiamo già visto i Red Devils, ancora imbattuti in questo percorso internazionale, hanno trovato una dimensione totalmente diversa rispetto a un campionato vissuto appena sopra la zona retrocessione: incredibile davvero, ma possiamo dire che il Manchester United ha una rosa costruita per fare grandi cose e almeno in Europa League è riuscito a confermare questi propositi, adesso ci spingiamo a dire che Ruben Amorim sia il grande favorito per vincere il titolo anche se una finale derby sarebbe chiaramente imprevedibile.

Possiamo intanto notare un dato curioso secondo le quote fornite dall’agenzia Snai: corrispondono infatti i valori posti sul segno X, per l’eventualità del pareggio, e il segno 2 che regola la vittoria dell’Athletic Bilbao, in entrambi i casi il vostro guadagno sarebbe equivalente a 3,45 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto. Si discosta invece il segno 1 per il successo del Manchester United: avendo un valore di 2,05 volte la giocata su questa ipotesi, i Red Devils sono i favoriti nella semifinale di ritorno in Europa League almeno secondo i bookmaker, poi sarà interessante vedere quello che ci dirà il campo.