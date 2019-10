Pronostici Europa League/ Le quote e le scommesse delle partite del 3^ turno (gironi)

Si torna in campo oggi, giovedì 24 ottobre con la seconda coppa per club del continente e certo è tempo di esaminare anche i pronostici di Europa League, fissati dalla nostra redazione per le partite del terzo turno della fase a gironi. Anche nella seconda competizione Uefa quindi si comincia a fare sul serio e anche oggi il programma ufficiale, che conta 24 partite divise in due fasce orarie (i fischi d’inizio saranno alle ore 18.55 e alle ore 21.00) ci mostra tanti incontri ben interessanti. Pure, esaminando quote e scommesse, dobbiamo certo tenere d’occhio i due club italiani ancora in gioco e dunque Lazio e Roma, che oggi se la vedranno rispettivamente con Celtic (ore 21.00) e Borussia Monchengladbach (ore 18.55, all’Olimpico). Andiamo allora a controllare da vicino che cosa ci riserveranno le quote, le scommesse e i pronostici per l’Europa League, nella terza giornata della fase a gironi.

PRONOSTICO ROMA BORUSSIA MONCHENGLADBACH

Big match per il girone J e sfida molto aperta per i pronostici di Europa league, tra i giallorossi, primi in classifica, pur dopo il pari con il Wolfsberger, e i tedeschi che invece stazionano terzi visto il KO con gli stessi austriaci. Per la sfida all’Olimpico però i piazzamenti in classifica ci possono dire poco: non scordiamo infatti che sono tante e importanti le defezioni annunciate in casa di Paulo Fonseca. Pure i tedeschi non saranno i medesimi che sono andati sotto 4-0 contro il Wolfsberger, anzi rimangono un rivale davvero pericoloso per la qualificazione alla fase finale. Va aggiunto poi che il favore del fattore campo potrebbe far pendere le quote per la Roma: ci attende comunque na partita molto dura.

PRONOSTICO CELTIC LAZIO

Sfida davvero ostica per Inzaghi nel terzo turno della fase a gironi per l’Europa League: la formazione scozzese è certo un avversario alla portata degli aquilotti, i quali però non si approcciano alla sfida nel migliori condizioni possibili. La classifica del girone E poi vede proprio il Celtic in prima posizione e la Lazio ancora stagnante alla terza piazza: questa sera serve proprio una bella prestazione di riscatto da parte dei biancocelesti. L’impresa ovviamente non è impossibile per la Lazio, ma servirà concentrazione e compattezza nello schieramento biancoceleste in campo a Glasgow.



