VINCITORE EUROPA LEAGUE 2021/ Pronostico sulla finale: altre quote per il match

VINCITORE EUROPA LEAGUE: QUOTE EUROBET PER VILLARREAL MANCHESTER UNITED

Parlando ancora dei pronostici Europa League per la finale Villarreal Manchester United e decretarne il vincitore, adesso approfondiamo l’analisi della partita di Danzica andando a curiosare tra le quote di un’altra agenzia di scommesse, in questo caso Eurobet. Questa agenzia ritiene a sua volta favoriti per la vittoria i britannici, che formalmente sono considerati come la squadra “in trasferta”: il segno 2 è infatti quotato a 1,77, mentre in caso di vittoria del Villarreal “padrone di casa” ecco che la quotazione per il segno 1 è pari a 5,00. L’ipotesi del pareggio si colloca infine ad un livello intermedio ma che sarebbe comunque decisamente remunerativo, infatti segnaliamo che il segno X è proposto a 3,50. Quanto al numero e alla distribuzione dei gol attesi questa sera alle ore 21.00 nella partita Villarreal Manchester United presso lo stadio Energa Gdansk di Danzica, ecco che sempre l’agenzia Eurobet quota l’Under 2,5 a 1,70, mentre in caso di Over si arriverebbe a quota 2,02. Infine, l’ipotesi Gol è proposta a 1,90, mentre nel caso opposto NoGol l’agenzia Eurobet ripagherebbe gli scommettitori che avranno puntato su questa opzione 1,80 volte la posta in palio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Pronostici Europa league/ Quote e previsioni sulle partite, ritorno semifinali

LE SPECIALI SU VILLARREAL MANCHESTER UNITED

Proseguiamo la nostra panoramica sui pronostici di Europa League e adesso esaminiamo ulteriori tipi di scommesse possibili sul vincitore della finale odierna, quindi naturalmente Villarreal Manchester United, di cui abbiamo già esaminato i pronostici su risultato finale e numero e distribuzione dei gol attesi. Proviamo ad esempio ad analizzare le varie doppie chance proposte dall’agenzia di scommesse Snai: l’opzione 1-X è quotata a 1,97, mentre l’1-2 varrebbe 1,30 volte la posta in palio e con l’X-2 si raggiungerebbe quota 1,19. Si può naturalmente scommettere ad esempio sul risultato al termine del primo tempo: un vantaggio del Manchester United all’intervallo (segno 2) varrebbe 2,45 volte la posta in palio, mentre il segno X è considerato quasi sullo stesso livello a quota 2,25 ed infine un vantaggio del Villarreal – formalmente padrone di casa e quindi naturalmente segno 2 – è quotato a 4,75 volte la posta in palio. Infine, secondo l’agenzia Snai il risultato esatto più probabile è il successo per 0-1 del Manchester United, quotato a 6,25, seguito da una vittoria per 0-2 oppure 1-2 sempre del Manchester United, che varrebbero invece 8,50 volte la posta in palio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Pronostici Europa League/ Quote e previsioni sulle partite, andata semifinali

VINCITORE EUROPA LEAGUE: QUOTE SNAI

Parlando dei pronostici Europa League per il vincitore della finale Villarreal Manchester United, adesso approfondiamo l’analisi della partita che si giocherà nella città polacca di Danzica. L’agenzia di scommesse Snai ritiene favoriti per la vittoria i britannici, che formalmente sono considerati come la squadra “in trasferta”: il segno 2 è infatti quotato a 1,85, mentre in caso di vittoria del Villarreal “padrone di casa” ecco che la quotazione per il segno 1 è pari a 4,50. L’ipotesi del pareggio si colloca infine ad un livello intermedio ma che sarebbe comunque decisamente remunerativo, infatti segnaliamo che il segno X è proposto a 3,45. Quanto al numero e alla distribuzione dei gol attesi questa sera alle ore 21.00 nella partita Villarreal Manchester United presso lo stadio Energa Gdansk di Danzica, ecco che sempre l’agenzia Snai quota l’Under 2,5 a 1,70, mentre in caso di Over si arriverebbe a quota 2,00. Infine, l’ipotesi Gol è proposta a 1,85, mentre nel caso opposto NoGol l’agenzia Snai ripagherebbe gli scommettitori che avranno puntato su questa opzione 1,87 volte la posta in palio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Pronostici Europa League/ Previsioni e quote: tutto facile per l'Arsenal? (quarti)

VINCITORE EUROPA LEAGUE: VILLARREAL MANCHESTER UNITED CHI SI AGGIUDICA LA FINALE?

I pronostici sul vincitore dell’Europa League tornano in occasione della finale, la partita Villarreal Manchester United che naturalmente oggi ci terrà compagnia dallo stadio di Danzica, in Polonia, per assegnare il trofeo della seconda Coppa europea. Questa partita sarà al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote della finale di Europa League e che cosa ci attenderà oggi, mercoledì 26 maggio 2021, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Europa League di questa decisiva finale che stabilirà il nome della squadra vincitrice della Uefa Europa League 2020-2021, con fischio d’inizio fissato per le ore 21.00 di questa sera.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: VILLARREAL MANCHESTER UNITED

I pronostici sul vincitore della finale di Europa League Villarreal Manchester United potrebbe vedere la bilancia pendere dalla parte dei Red Devils di mister Ole Gunnar Solskjaer. Sicuramente la storia direbbe Manchester United, ma anche il rendimento nei rispettivi campionati, dal momento che i Red Devils sono stati secondi in Premier League inglese mentre il Sottomarino Giallo ha chiuso la Liga spagnola in settima posizione. In semifinale il Manchester United ha ipotecato la qualificazione con la goleada contro la Roma già nella partita d’andata, mentre il Villarreal ha avuto la meglio in un confronto più equilibrato contro l’Arsenal e stasera a Danzica proverà a ripetere la stessa manovra.

Sulla carta però è favorito il Manchester United per la vittoria nella finale di Europa League, tanto che l’agenzia Snai quota il segno 2 (i Red Devils giocano formalmente in trasferta) ad appena 1,85 volte la posta in palio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA