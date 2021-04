Pronostici Europa League/ Previsioni e quote per le partite (andata quarti)

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LE NOSTRE PREVISIONI SUI RISULTATI DI OGGI

I pronostici Europa League tornano in occasione delle partite d’andata dei quarti di finale, che ci terranno compagnia questa settimana e anche la prossima, naturalmente sempre di giovedì per quanto riguarda l’Europa League. Queste partite saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Europa League e che cosa ci attenderà oggi, giovedì 8 aprile 2021, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Europa League delle quattro sfide che vedranno già oggi scendere in campo per i match d’andata le squadre protagoniste tra le migliori otto della Uefa Europa League 2020-2021, tra cui anche la Roma che questa sera sarà attesa in trasferta ad Amsterdam sul campo dell’Ajax, con fischio d’inizio di tutti gli incontri fissato per le ore 21.00.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: AJAX-ROMA CHI VINCERÀ?

Puntiamo naturalmente la nostra attenzione soprattutto su Ajax Roma, che è la partita che ci interessa di più anche nell’ottica dei pronostici Europa League. La sfida si annuncia abbastanza equilibrata, ma le quotazioni europee della Roma sono sicuramente in netta crescita dopo l’autorevole doppia vittoria negli ottavi di finale contro una squadra di livello come lo Shakhtar Donetsk, che nella scorsa edizione dell’Europa League aveva raggiunto la semifinale, anche se poi era stato sconfitto nettamente dall’Inter. La Roma in ogni caso se la può giocare, sia sul doppio confronto ma anche per quanto riguarda già questa partita d’andata ad Amsterdam, dove nel mese di dicembre era andata a vincere l’Atalanta grazie a un gol di Luis Muriel, relegando appunto l’Ajax in Europa League. L’agenzia Snai propone il segno 2 per la vittoria della Roma di Paulo Fonseca a quota 3,30: un “azzardo calcolato” che potrebbe valere la pena correre…

