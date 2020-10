Pronostici Europa League/ Quote e previsioni delle partite del 1^ turno (Gironi)

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LE NOSTRE PREVISIONI DI OGGI

Sono riflettori puntati ora sui pronostici di Europa league: andiamo subito ad esaminare da vicino quote e previsioni per le partite della prima giornata della fase a gironi, che ci faranno compagnia oggi, giovedi 22 ottobre. Siamo infatti davvero impazienti di vivere questo primo debutto delle big per la seconda manifestazione del continente: se poi guardiamo il calendario, vediamo subito che oggi ci attendono sfide veramente gustose, dove pure saranno impegnate tre formazioni italiane, come Milan, Roma e Napoli, ma non solo. Pure parecchie grandi d’Europa, del calibro di Villarreal, Leverkusen, Tottenham e Arsenal infatti sono pronte a dare spettacolo nella prima giornata dei gironi di Europa League, secondo il consueto programma che prevede, per le 24 partite complessive, due fasce orare, delle ore 18.55 e delle ore 21.00. Andiamo allora vedere, per le partite più significative in programma oggi, che cosa ci possono dire i pronostici di Europa League, fissati dalla nostra redazione alla vigilia di questo primo turno, con il supporto delle quote fornite dal portale Snai.

PRONOSTICO NAPOLI AZ ALKMAAR

Per la prima di Gattuso in Europa League non abbiamo dubbi nel consegnare il favore del pronostico proprio agli azzurri. I campani dopo tutto scendono in campo galvanizzati al 4-1 rifilato all’Atalanta pochi giorni fa e si può dire che in generale la squadra è in ottima forma. Non si può dire lo stesso dell’AZ Alkmaar, che nei giorni scorsi ha dovuto rinunciare a parecchi e dei suoi membri perchè risultati positivi al coronavirus.

PRONOSTICO YOUNG BOYS ROMA

Benchè la formazione svizzera sia squadra veramente ostica, pure per la Roma non dovrebbe esserci oggi problemi a strappare i tre punti messi in palio. Certo va detto che la squadra di Fonseca non si presenta a Berna nelle miglior condizioni possibili: come al solito non mancano assenze e indisponibilità tra le file dei giallorossi, ma quali che saranno le scelte del tecnico lusitano, pure questa sera la vittoria non dovrebbe sfuggire.

PRONOSTICO CELTIC MILAN

Sarà sfida di vero prestigio per i rossoneri di Stefano Pioli, che pure sbarcheranno in Scozia a ranghi veramente ristretti. Nella casa del Diavolo la lista è davvero lunga e solo nei giorni scorsi si è ingrossata ulteriormente con l’out di Hakan Calhanoglu, uno dei pezzi fondamentali del gioco di Pioli. Poco male: i rossoneri dovrebbero comunque riuscirla a spuntarla nella prima giornata della fase a gironi, anche se la sfida non si annuncia facile.



