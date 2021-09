Pronostici Europa league/ Quote e previsioni delle sfide dei gironi. 16 settembre

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: OGGI IL PRIMO TURNO DEI GIRONI

Spazio ai pronostici dell’Europa league oggi, giovedi 16 settembre 2021: con oggi diamo il via alla fase a gironi della seconda competizione per club della UEFA ed è finalmente arrivato il momento di analizzare quote e previsioni per le tante sfide che ci faranno compagnia. L’attesa è grande considerato che si tratta del debutto europeo (e tutti vorranno fare bene) e che pure saranno chiamate n causa tante big del continente, da Monaco a Leverkusen, fino a naturalmente Lazio e Napoli, che proveranno a tenere altro il tricolore. Dunque non perdiamo tempo prezioso e vediamo, che cosa ci riservano i pronostici dell’Europa league, con quote e previsioni delle principali partite che ci faranno compagnia solo questa sera, con club italiani coinvolti in primis.

VINCITORE EUROPA LEAGUE 2021/ Finale Villareal-Manchester United, trionfo "giallo"!

PRONOSTICO GALATASARAY LAZIO

Benchè i turchi siano rivali sempre temibile, pure alla vigilia della sfida di Europa league non esitiamo a concedere ai biancazzurri di Sarri il favore del pronostico. Con alcune dovute precisazioni: alla vigilia del match il tecnico dovrebbe cambiare molto del suo schieramento e non è detto che tutti le soluzioni saranno subito efficaci. Inoltre la Lazio approda al turno dopo la cocente sconfitta patita contro il Milan nell’ultimo di campionato: servirà mettere in campo una furente rimonta oggi a Istanbul.

Pronostici Europa league/ Quote e previsioni sulle partite, ritorno semifinali

PRONOSTICO LEICESTER NAPOLI

Le Foxes sono certo il rivale il temibile nel girone di Europa league del Napoli ma per i pronostici del turno, non esitiamo a vedere proprio gli azzurri come chiari favoriti al successo. Dopo tutto Spalletti e i suoi anno mostrata un invidiabile stato di forma, anche battendo la Juventus nell’ultima di campionato: neppure i dubbi su modulo e formazioni (con Insigne dato per assente) ci fanno cambiare opinione, anche se chiaramente il Leicester rimane rivale pericolosissimo, specie in casa.

LEGGI ANCHE:

Pronostici Europa League/ Quote e previsioni sulle partite, andata semifinali

© RIPRODUZIONE RISERVATA