Pronostici Europa League/ Quote e previsioni delle sfide per la 4^ giornata (gironi)

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LE SFIDE IN PROGRAMMA

Dopo pochi giorni di pausa, ecco che tornano sotto ai riflettori i pronostici dell’Europa League: con oggi giovedi 26 novembre infatti diamo il via al quarto turno della fase a gironi ed ecco che saranno come al solito tantissimi incontri a farci compagnia, di cui a breve vedremo quote e previsioni. Il programma è fittissimo ma chiamate alla vigilia i riflettori sono tutte per le tre sfide che vedranno impegnati i tre club italiani, iscritti nel tabellone dell’Europa league e dunque Roma, Milan e Napoli. Non perdiamo altro tempo dunque e andiamo a vedere che ci riservano i pronostici di Europa League, per le principali sfide di questa intensissima quarta giornata, oggi 26 novembre 2020.

PRONOSTICO LILLE MILAN

Benchè sulla carta sia match facile per il Milan di Stefano Pioli, pure i rossoneri sanno bene che oggi non potranno abbassare la guardia in terra francese. Dopo tutto è proprio col Lille che è arrivato il primo KO della stagione per il Diavolo: un terribile 3-0 maturato lo scorso 5 novembre e che certo non è stato dimenticato nello spogliatoio rossonero. Non solo: i francesi , pur essendo stati sorteggiati solo in quarta fascia, pure sono ora leader del girone H, con ben sette punti finora ottenuti. Pure per i pronostici di Europa League, il Diavolo anche in trasferta rimane il favorito d’obbligo: se esaminiamo le quote date dalla Snai per l’1×2 vediamo che il successo del Milan è stato dato a 2.65, contro l’appena più elevato 2.70 per il Lille, mentre il pari pagherà la posta a 3.05.

PRONOSTICO CLUJ ROMA

Benchè in casa la compagine rumena potrebbe sempre rivelarsi ostica, pure per i pronostici di Europa League, è la Roma di Fonseca la netta favorita al successo. Pesano in tal senso per i giallorossi l’ottimo stato di forma (sono fresco del 3-0 segnato a Parma nel campionato di Serie A), come pure anche l’incredibile 5-0 segnato solo pochi giorni fa nel turno di andata. Facile dunque parlare oggi di una vittoria già annunciata e di quote estremamente favorevoli per la squadra di Trigoria. In tal senso ricordiamo che la Snai in questi giorni per l’1×2 del match ha segnato a 1.95 il successo fuori casa della Roma come a 3.45 la vittoria del Cluj, mentre il pareggio pagherà la posta a 3.60.

PRONOSTICO NAPOLI RIJEKA

Per i pronostici di Europa League, ricordiamo poi che sono i campani di Gattuso i netti favoriti nella sfida contro i croati. Pur non dimenticando il 2-1 segnato nel turno di andata, match dove pure gli azzurri a sprazzi hanno fatto ben fatica, va detto che il verdetto è netto. Non dimentichiamo più che gli azzurri stanno ben facendo in ambito europei come pure nel campionato nazionale. Non si può dire lo stesso del Rijeka, che pure rischia di presentarsi in campo questa sera a ranghi veramente risicatissimi. Guardando le quote della Snai, per l’1×2 del match del San Paolo, possiamo dire che il successo del Napoli è stato dato nei giorni scorsi a 1.12, mentre la vittoria del Rijeka vale 14.00: per il pareggio ecco la quotazione di 8.75.



