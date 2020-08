Pronostici Europa League/ Quote e previsioni per gli ottavi di finale (5 agosto)

Dopo lunga attesa tornano protagoniste le Coppe Europee ed è dunque finalmente arrivato il momento di analizzare i pronostici di Europa League che la nostra redazione ha fissato, alla vigilia di queste prime partite della seconda manifestazione del continente. Sono dunque riflettori puntati sugli ultimi incontri del tabellone degli ottavi di finale, come pure la gara secca che è stata decisa per le squadre italiane ancora nel tabellone come Inter e Roma (che non avevano disputato nemmeno l’andata, e dunque per non recuperare due match, si giocheranno la qualificazione in un unico match): in palio una posta preziosa, dopo mesi che non si torna in campo a livello continentale. Dopo un così lungo stop, ci appare certo complicato fissare un pronostico certo per i match di Europa League, specie se poi teniamo conto che alcuni di questi club non scendono in campo da settimane e altri invece hanno giocato anche lo scorso fine settimana. Pure dobbiamo provarci: vediamo allora che ci dicono i pronostici di Europa League per le prime sfide degli ottavi, in programma oggi, mercoledì 5 agosto 2020.

PRONOSTICO COPENAGHEN BASAKSEHIR

Per il primo match di questa nuova fase degli ottavi di finale di Europa League facciamo ben fatica a fissare un pronostico netto, tra due squadre che pure hanno avuto qualche giorno extra per riposare. Da una parte infatti vi sono i danesi, che oltre al fattore campo, approdano al turno con un miglior stato di forma: pure non scordiamo che all’andata di questo ottavi di finale furono i turchi a vincere, sia pure col risicato risultato di 1-0.

PRONOSTICO SHAKHTAR WOLFSBURG

Altra sfida di complicata lettura per i pronostici di Europa League. Benché il Wolfsburg sia formazione di grande prestigio che pure ha avuto parecchio tempo per riposare dopo una chiusura della Bundesliga impegnativa, pure paiono gli ucraini i netti favoriti, se non al successo al passaggio del turno. Dopo tutto lo Shakhtar torna a giocare vantando uno stato di forma invidiabile e pure a loro era andato il turno di andata, col risultato di 2-1.

PRONOSTICO INTER GETAFE

Benché gli spagnoli di Bordalas siano avversario temibile e in forma e i nerazzurri invece approdano al match avendo nelle gambe una fresca chiusura del campionato di Serie A, pure per i pronostici non possiamo non dare il nostro favore a Conte. Il tecnico dell’Inter sa di giocarsi molto in questo scontro unico per la qualificazione al prossimo turno di Europa League e pure ha tutte le carte in tavola per dare scintille in campo.

PRONOSTICO MANCHESTER UNITED LASK

Sfida forse già scritta quella dell’Old Trafford: contro gli austriaci, i Red Devils, pure freschi e riposati non dovrebbero avere alcun problema neppure in questa sfida di ritorno. Va però detto che vi è sempre spazio per la sorpresa: forti del 5-0 segnato all’andata, gli inglesi potrebbero abbassare la guardia e dunque permettere ai bianconeri di regalarci qualche colpo di scena.

