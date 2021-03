Pronostici Europa league/ Quote e previsioni per gli ottavi di finale (andata)

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: OGGI GLI OTTAVI DI FINALE

Siamo pronti a dare spazio a un nuovo turno per il secondo torneo UEFA per i club e dunque è arrivato il momento di esaminare anche i pronostici di Europa league che la nostra redazione ha fissato per le prime sfide che ci faranno compagnia già oggi, 11 marzo 2021. Il programma è ben fitto: con oggi daremo il via al turno di andata degli ottavi di finale, dove pure, lo ricordiamo, saranno ancora due i club italiani a farci sognare, ovvero Roma e Milan. Pure va detto che per questa fase della manifestazione, potrebbe non essere sempre immediato fissare un pronostico netto: siamo ormai nelle fasi più calde della manifestazione e tenuto conto che sono diverse le sorprese del tabellone (come i norvegesi del Molde o i Rangers scozzesi), ecco che potrebbero arrivare oggi alcuni risultati a sorpresa. Fatta questa doverosa premessa pure ci vogliamo provare: andiamo allora a controllare da vicino i pronostici dell’Europa league, almeno per le principali sfide che ci faranno compagnia oggi, 11 marzo 2021.

PRONOSTICO AJAX YOUNG BOYS

Per i pronostici di Europa league, la sfida che si accenderà oggi alle ore 18.55 alla Cruijff Arena di Amsterdam è forse tra le più incerte di tutte. Se infatti da una parte i lancieri vantano un’imbattibilità che dura da 19 incontri di fila, pure ricordiamo che sono stati gli svizzeri a realizzare l’impresa contro il Bayer Leverkusen, eliminando i tedeschi stra favoriti con un netto 6-3 complessivo ai sedicesimi di finale. E non escludiamo che gli svizzeri possano regalare un altro colpo di scena: ci attenderà un match davvero brillante.

PRONOSTICO MANCHESTER UNITED MILAN

Complice il momento no che sta attraversando Stefano Pioli e il Milan (che pure domenica ha ottenuto gran riscatto in campionato contro il Verona), alla vigilia della sfida per gli ottavi di finale è il Manchester United il gran favorito all’Old Trafford. Non scordiamo poi che i Red Devils sono formazione in gran forma, e che solo pochi giorni fa hanno superato il City, capolista in Premier league.

PRONOSTICO OLYMPIACOS ARSENAL

Nella sfida al Pireo, è certo ai Gunners che sorridono i pronostici di Europa league, pur considerato che i padroni di casa non se la stato passando male. La squadra di Arteta comunque non direbbe avere grandi problemi a ottenere il pass per i prossimi quarti di finale: servirà comunque la massima attenzione.

PRONOSTICO ROMA SHAKHTAR

Nella sfida dell’Olimpico la Roma non dovrebbe oggi avere grandi difficoltà a superare lo Skahtar: anzi in generale possiamo dire che per i pronostici di Europa league sono i giallorossi i favoriti nella serie. Pure i ragazzi di Fonseca devono fare attenzione: le defezioni a Trigoria rimangono importanti e il club ucraino (affrontate l’ultima volta nel 2018) non è certo rivale da sottovalutare.



