Pronostici Europa League/ Quote e previsioni per i match di andata (sedicesimi)

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: TRE CLUB ITALIANI IN CAMPO

Dopo lunga attesa, siamo pronti a dare il via a un nuovo appuntamento con l’Europa league e dunque siamo impazienti di scoprire che cosa ci riserveranno pronostici, quote e previsioni per le prossime sfide. Con oggi infatti si accenderanno i sedicesimi di finale della seconda competizione per club della UEFA e pure non scordiamo che nel tabellone sono ancora tre i club italiani che ci terranno compagnia. Dopo una fase a gironi non priva di insidie, Milan, Roma e Napoli hanno staccato il pass per il tabellone finale e chiaramente puntano a proseguire nel loro cammino fino in fondo. Ma prima di guardare alla finale, ci sono i sedicesimi da affrontare: andiamo allora a controllare da vicino che cosa potrebbero dirci i pronostici di Europa league, per le sfide in programma oggi, giovedi 18 febbraio 2021.

PRONOSTICO BRAGA ROMA

Alla vigilia della sfida per i sedicesimi di finale, non facciamo certo fatica a consegnare ai giallorossi di Fonseca il favore dei pronostici di Europa league. Sulla carta la lupa ha tutte le carte giuste per dare spettacolo in terra lusitana e certo lo stesso Fonseca vorrà fare ben contro il suo ex club, che pure, non lo dimentichiamo, vanta uno stato di forma davvero invidiabile. Quello di questa sera non è comunque match che la Roma può sottovalutare: servirà, come sempre, massima concentrazione.

PRONOSTICO STELLA ROSSA MILAN

Benché i rossoneri tornino in Europa dopo il pesante KO rimediato contro lo Spezia e soprattutto con la testa già al Derby con l’Inter di domenica, pure è sempre il Diavolo il favorito oggi per i pronostici. La squadra milanese, nonostante qualche defezione importante, può comunque dare grande spettacolo in terra serba oggi. Attenzione però: lo Stella Rossa di Dejan Stabkovic, è squadra in ottima condizione e avversario più che mai temibile tra le mura di casa.

PRONOSTICO GRANADA NAPOLI

Anche per gli azzurri è gran favore al successo per i pronostici di Europa league. Nella sfida tra Granada e Napoli, gli uomini di Gattuso, pur decimati, non dovrebbero aver grandi problemi a strappare una sonante vittoria. Pesa infatti, oltre che al maggio prestigio dei campani, anche le tante assenze che si contano nella metà campo degli spagnoli. Sarà in ogni caso partita avvincente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA