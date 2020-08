Pronostici Europa League/ Quote e previsioni per i quarti di finale (10 agosto 2020)

Con oggi, lunedì 10 agosto 2020, entriamo nel vivo del tabellone finale della seconda competizione della UEFA e dunque occorre subito andare a dare un occhio anche ai pronostici dell’Europa League, che la nostra redazione ha fissato per i quarti di finale che come è noto, avranno tutti sede in Germania. Siamo dunque impazienti di dare la parola al campo: ci attendono infatti 4 scontri diretti che decideranno chi andrà avanti nel percorso dell’Europa League 2019-2020 per le semifinali, tutti bollenti, ma non solo: pure nel tabellone troviamo ancora una squadra italiana in lizza, l’Inter di Antonio Conte, per cui dunque non possiamo non fare il tifo in questa due giorni di grande calcio. E’ tempo allora, con il supporto delle quotazioni fissate dal portale Snai, di andare a vedere per ognuno dei quattro match in calendario il 10 e 11 agosto, che cosa ci dicono i pronostici di Europa League della nostra redazione.

PRONOSTICO INTER BAYER LEVERKUSEN

Benché il valore della formazione di Bosz sia grande come pure ottimo il suo stato di forma, per i pronostici di Europa League vigliamo concedere il nostro favore all’Inter di Antonio Conte, che solo pochi giorni fa ha brillantemente superato il Getafe col risultato di 2-0. Pure va detto che i nerazzurri oggi dovranno fare molta attenzione: in una gara secca può davvero succederà di tutto e servirà tenere alta la guardia.

PRONOSTICO MANCHESTER UNITED COPENAGHEN

Anche se i danesi fino a qui sono stati una splendida sorpresa, in vista dello scontro diretto contro il Manchester United, la squadra di Solbakken pare destinata all’insuccesso. La squadra inglese infatti pare al momento superiore, per stato di forma, risultati, prestigio e valore della rosa: pure sarà di certo un quarto di finale affascinante.

PRONOSTICO SHAKHTAR BASILEA

Pronostico per l’Europa League davvero difficile da fissare alla vigilia della gara secca dei quarti di finale della Coppa. Dopo tutto il Basilea ha fin qui fatto molto bene nel tabellone, superando anche scogli importanti come l’Eintracht. Non è però stato di meno lo Shakhtar, che forse oggi potrebbe essere appena favorito, in virtù di una maggiore esperienza in questo particolare contesto.

PRONOSTICO WOLVERHAMPTON SIVIGLIA

La formazione inglese sa essere avversario davvero tosto, ma per i pronostici di Europa League sono gli spagnoli, che hanno superato la Roma di Fonseca agli ottavi, i favoriti alla qualificazione alle semifinali di Coppa questa sera. I biancorossi approdano al match in condizioni migliori e pronti a dare ancora spettacolo nel tabellone della competizione UEFA.

© RIPRODUZIONE RISERVATA