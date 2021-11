Pronostici Europa League/ Quote e previsioni per le partite (5^ giornata)

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: SU CHI SCOMMETTERE?

I pronostici Europa League tornano oggi, giovedì 25 novembre, perché sono in programma le partite della quinta giornata della fase a gironi, che saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, naturalmente desiderosi di seguire altre partite del torneo calcistico europeo che torna al centro dell’attenzione dopo ben tre settimane. Essendo al penultimo turno, potrebbe essere già il momento di tanti verdetti o comunque di indicazioni assai significative per gli esiti finali dei gironi.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Europa League e che cosa ci attenderà oggi, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Europa League, con focus in particolare su Lokomotiv Mosca Lazio, in programma con fischio d’inizio alle ore 18.45, mentre ricordiamo che il Napoli ha già giocato ieri.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE

LOKOMOTIV MOSCA LAZIO

La partita a Mosca potrebbe essere determinante per le sorti europee della Lazio di Maurizio Sarri e di conseguenza merita la copertina per i nostri pronostici Europa League. Il cammino biancoceleste finora non è stato esaltante nel girone E, ma l’unica vittoria è arrivata all’andata contro la Lokomotiv e questo fa ben sperare, anche se certamente la Lazio avrà bisogno di una prestazione migliore rispetto a quella della sconfitta di sabato scorso in campionato contro la Juventus. La Lokomotiv Mosca è il fanalino di coda, bisogna dunque vincere per continuare a sperare nel primo posto, che porterebbe direttamente agli ottavi.

La Lazio è sicuramente favorita sulla carta, di conseguenza anche l’agenzia di scommesse Snai ha fiducia nelle possibilità dei biancocelesti, quotando il segno 2 a 1,85 volte la posta in palio, mentre poi si sale a quota 3,50 in caso di pareggio (segno X) e fino a 4,25 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria per la Lokomotiv Mosca, che sarebbe però un grosso guaio per la Lazio.



