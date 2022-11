Pronostici Europa League/ Quote e previsioni per le partite, 6^ giornata

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: SU CHI SCOMMETTERE STASERA?

I pronostici Europa League tornano oggi, giovedì 3 novembre, in occasione delle partite della sesta e ultima giornata della fase a gironi, che saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, naturalmente desiderosi di seguire le gare con cui per il secondo torneo calcistico europeo per club terminerà la fase a gironi, dal momento che poi scatterà l’ormai famosa ed imminente sosta per i Mondiali, con tanti verdetti ancora da stabilire, pure per le squadre italiane.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Europa League e che cosa ci attenderà oggi, giovedì 3 novembre 2022, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Europa League a partire dalle due sfide che vedranno oggi scendere in campo le due squadre italiane impegnate, cioè naturalmente Feyenoord Lazio e Roma Ludogorets, in programma con fischio d’inizio la prima alle ore 18.45 e la seconda invece alle ore 21.00.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LAZIO E ROMA

PRONOSTICO FEYENOORD LAZIO

Cominciamo in ordine cronologico la nostra analisi dei pronostici Europa League parlando quindi di Feyenoord Lazio, partita in terra olandese per i biancocelesti di Maurizio Sarri, che non possono permettersi passi falsi pur arrivando dalla vittoria di settimana scorsa che ha sensibilmente avvicinato la Lazio alla qualificazione in un gruppo che tuttavia resta incertissimo e nel quale tutto è ancora possibile. Bisogna dire che il Feyenoord ha bisogno di vincere dopo la sconfitta contro lo Sturm Graz e le quote offerte dall’agenzia Snai vedono infatti favoriti gli olandesi. Il segno 1 è quotato a 2,15, mentre poi si sale a quota 3,60 sul pareggio in caso di segno X oppure si arriva a 3,05 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere la Lazio in Olanda.

PRONOSTICO ROMA LUDOGORETS

Passiamo poi naturalmente a Roma Ludogorets, che avrà il fascino dello “spareggio” anche nel contesto dei pronostici di Europa League. In questo caso i calcoli sono semplicissimi: i giallorossi di José Mourinho vincendo in Finlandia hanno agganciato i bulgari, che però avevano vinto all’andata. Di conseguenza, la Roma sarà seconda solamente in caso di vittoria, altrimenti dovrà accontentarsi del terzo posto con conseguente “retrocessione” in Conference League. Il pronostico su Roma Ludogorets in base alle quote offerte dall’agenzia Snai è comunque nettamente favorevole ai giallorossi e il segno 1 è quotato a 1,28, mentre poi si sale a quota 5,50 sul pareggio in caso di segno X e fino a ben 9,25 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere il Ludogorets all’Olimpico.











