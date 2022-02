Pronostici Europa League/ Quote e previsioni per le partite, andata playoff

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: SU CHI SCOMMETTERE?

I pronostici Europa League tornano oggi, giovedì 17 febbraio, perché sono in programma le partite d’andata dei playoff, la grande novità di questa edizione 2021-2022 della Europa League, che saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, naturalmente desiderosi di seguire le partite del torneo calcistico europeo che torna al centro dell’attenzione dopo la consueta pausa invernale. Non gioca chi aveva vinto il girone, nei playoff infatti si affrontano le seconde e chi è “retrocesso” dalla Champions League.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Europa League e che cosa ci attenderà oggi, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Europa League, con focus in particolare sulle partite delle italiane, il big-match Barcellona Napoli alle ore 18.45 e poi Atalanta Olympiakos e Porto Lazio alle ore 21.00.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE

BARCELLONA NAPOLI

Parliamo allora naturalmente del big-match al Camp Nou, riflettori su Barcellona Napoli anche per quanto riguarda i pronostici Europa League. Il sorteggio non aiuta i partenopei di Luciano Spalletti, ma è anche vero che una super sfida garantisce di affrontare l’Europa League con il massimo dell’impegno e considerato che il Barcellona di oggi non è una versione di lusso dei catalani, ecco che per il Napoli l’impresa potrebbe anche essere possibile, magari facendo bene già all’andata a Barcellona per poi vivere una grande notte al ritorno al Maradona.

L’agenzia di scommesse Snai vede favorito il Barcellona, almeno per quanto riguarda l’odierna partita d’andata, nella quale il fattore campo naturalmente potrebbe far pendere la bilancia dalla parte dei catalani: il segno 1 è quotato a 1,92, mentre poi si sale a quota 3,55 in caso di segno X per il pareggio e fino a 3,80 volte la posta in palio sul segno 2 se il Napoli riuscisse a fare l’impresa.



