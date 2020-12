Pronostici Europa League/ Quote e previsioni per le sfide della 5^ giornata

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LE NOSTRE PREVISIONI

Oggi giovedi 3 dicembre 2020 sarà serata dedicata al quinto turno della fase a gironi di Europa League: è dunque tempo anche di esaminare da vicino i pronostici, le quote e le previsioni, che sono stati segnati alla vigilia di questo turno così atteso. Siamo infatti alla penultima giornata della fase a gironi e dunque si fa sul serio in vista dei prossimi ottavi di finale: alcuni club hanno già staccato il pass per la prossima fase, ma per altri il percorso di sta facendo sempre più complicato. Non perdiamo altro tempo allora e andiamo a vedere nel dettaglio, match per match e a partire dagli incontri che vedranno protagonisti Napoli, Roma e Milan, i tre club italiani protagonisti del tabellone, che cosa ci dicono i pronostici dell’Europa League, potendo fare riferimento alle quote fissate dalla Snai.

PRONOSTICO MILAN CELTIC

Per i pronostici di Europa league non facciamo fatica a dare il favore alla vittoria ai rossoneri di Mister Pioli, che pure saranno oggi in campo dopo un doppio confronto non proprio eccezionale segnato contro il Lille. Pure il Diavolo, secondo in classifica, è pronto a fare il salto di qualità a spese ovviamente degli scozzesi, che da ultimi nella classifica del girone H, non hanno più molto da chiedere alla competizione. Pure ricordiamo che nel match di andata fu successo rossonero per 3-1. La Snai segnala per l’1×2 il successo dei rossoneri a 1.35, contro il più elevato 8.00 segnato per la vittoria scozzese, mentre il pari vale 5.50.

PRONOSTICO AZ ALKMAAR NAPOLI

Benchè il turno di andata aveva portato, un po’ a sorpresa, all’ottima vittoria degli olandesi per 1-0 al San Paolo, pure alla vigilia della sfida di questa sera è agli azzurri che va il favore del pronostico. Va però detto che si attenderà una sfida ben combattuta: entrambe le squadre vi approdano vantando un ottimo stato di forma, ed entrambe sono ancora in lizza per il pass per i prossimi ottavi di finale. La Snai nell’1×2 ha assegnato a 1.80 il successo degli azzurri, con la vittoria olandese data a 4.25: il pari vale 3.85 la posta in palio.

PRONOSTICO ROMA YOUG BOYS

Ottenuta la qualificazione alla prossima fase della manifestazione, la Roma non ha altro da chiedere alla competizione, anche se oggi potrebbe giocarsi il primo posto del girone con gli svizzeri. Pure all’Olimpico, per i pronostici di Europa league, il favore al successo è tutto per giallorossi, che pure tornano a giocare dopo anche un pesante KO rimediato solo pochi giorni fa nel campionato della Serie A. la Snai nell’1×2 ci riporta il successo giallorosso a 1.97, mentre a 3.75 è la quota per la vittoria degli svizzeri: il pari è stato valutato a 3.60.



