Pronostici Europa league/ Quote e previsioni per le sfide di ritorno (quarti)

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: OGGI SI CHIUDONO I QUARTI

Con oggi, giovedì 15 aprile 2021 sarà nuovo spazio per i pronostici di Europa league, fissati dalla nostra redazione per le sfide dei quarti di finale di questa magnifica competizione che torna a farci compagnia. Siamo infatti arrivati ormai al decisivo turno di ritorno e solo questa sera sapremo chi riuscirà a staccare il pass che vale la Final Four della seconda competizione per club del continente: davvero non vediamo allora di esaminare da vicino quote e scommesse per tutti i match messi in programma.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE/ Previsioni e quote: Gunners favoriti con lo Slavia Praga

Anche perchè, i verdetti del turno di andata non sono stati sempre risolutivi e dunque potrebbero attenderci gran colpi di scena oggi. Ricordato che per tutte le 4 sfide messe in programma in questo 15 aprile 2021 per il ritorno dei quarti di finale, il fischio d’inizio è stato messo per le ore 21.00, andiamo a vedere, partita per partita, e a partire dal big match tra Roma di Fonseca e l’Ajax di Ten Hag, che cosa ci riservano i pronostici di Europa league, fissati alla vigilia di questa serata bollente.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE/ Quote e previsioni: cosa succederà a Glasgow?

PRONOSTICO ROMA AJAX

Sfida di gran interesse, anche per i pronostici di Europa league è senza dubbio quella tra Roma e Ajax, che pure si accenderà solo questa sera all’Olimpico alle ore 21.00. La squadra di Fonseca, unica italiana rimasta in gioco per le coppe UEFA, è pronta a fare scintille tra le mura di casa, forti anche del 2-1 segnato ad Amsterdam solo pochi giorni fa, nel turno di andata di questi quarti di finale. Pure va detto che i giallorossi oggi potrebbero fare molta fatica: la rosa della lupa è decimata, e i lancieri sono avversari sempre tignosi. Comunque è evidente che tra le mura di casa la Lupa abbia oggi il favore del pronostico: ci stupiscono allora le quote della Snai, che vedono gli olandesi gran favoriti. Stando alle valutazioni dell’1×2, vediamo che il segno “2” ha ottenuto la quota più bassa del 2.35: chissà che la Roma riesca a ribaltare tale previsione o che l’Ajax trovi, un po’ a sorpresa, gran successo.

LEGGI ANCHE:

Pronostici Europa league/ Le quote: tutto facile per Fonseca contro lo Shakhtar?

© RIPRODUZIONE RISERVATA