Pronostici Europa League/ Quote e previsioni sul ritorno dei quarti di finale

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LE PREVISIONI SUL RITORNO DEI QUARTI

Ancora una volta è tempo di fare il nostro viaggio all’interno dei pronostici di Europa League. Le partite che si giocano giovedì 14 aprile sono quelle valide per il ritorno dei quarti di finale, e dunque questa sera conosceremo il nome delle quattro semifinaliste che saranno sempre più vicine alla conquista del titolo. La presenza dell’Atalanta, impegnata in casa contro il Lipsia, ovviamente aumenta l’interesse su queste quattro sfide almeno per noi italiani; la realtà è che tutte le partite sono potenzialmente molto belle anche perché per il momento la situazione è del tutto incerta.

Andiamo dunque a iniziare il nostro consueto approfondimento sui pronostici di Europa League; ci faremo aiutare dalle quote che sono state fornite dalle agenzie, quelle ufficiali sulle quali puntare, e il nostro tentativo sarà quello di leggere il potenziale esito del ritorno dei quarti di finale anticipando, almeno in qualche modo, quello che tra qualche ora succederà sui campi. Siamo finalmente pronti all’analisi dei match, cominciamo allora con i pronostici di Europa League da quelli che riteniamo più significativi.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: ATALANTA LIPSIA

Con i pronostici di Europa League non si poteva che partire da Atalanta Lipsia: all’andata la partita della Red Bull Arena è stata straordinaria, due gol e un rigore parato da Musso ma anche legni e tante occasioni da una parte e dall’altra. Due squadre che sanno giocare a calcio e lo hanno dimostrato; il risultato di 1-1 sulla carta dà un leggero vantaggio all’Atalanta che questa sera gioca al Gewiss Stadium, ma naturalmente il Lipsia è squadra ampiamente capace di imporsi in trasferta e lo ha già dimostrato. È curioso notare che per questa partita l’agenzia Snai non abbia una reale favorita: infatti il flusso delle giocate ha prodotto una situazione nella quale le due ipotesi sulle vittorie, ovvero segno 1 per quella dell’Atalanta e segno 2 per quella del Lipsia, valgono entrambe 2,60 l’importo che sceglierete di investire con questo bookmaker. Paga leggermente di più il pareggio: puntando sul segno X il vostro guadagno ammonterebbe a 3,50 volte la quota messa sul piatto.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: BARCELLONA EINTRACHT

Andiamo ora a parlare di Eintracht Barcellona con i pronostici di Europa League. I blaugrana all’andata hanno pareggiato, esattamente come accaduto nel playoff e agli ottavi: la differenza è che nei due precedenti erano al Camp Nou, questa volta hanno fatto 1-1 a Francoforte rispondendo ai tedeschi con un meraviglioso gol corale, e palla messa in porta da Ferran Torres. Il Barcellona, rinato sotto la cura di Xavi e grazie agli innesti invernali, sta benissimo e si presenta al ritorno dei quarti da netta favorita, anche guardando ai prossimi turni se ci arriverà: la Snai la pensa allo stesso modo, pur non potendo sottovalutare l’Eintracht abbiamo una differenza netta tra il segno 1 per la vittoria dei catalani, che ha un valore pari a 1,40 volte la somma messa sul tavolo, e il segno 2 che identifica il successo dell’Eintracht e vi permetterebbe di guadagnare 7,25 volte la vostra giocata. Il pareggio, eventualità che come sempre viene identificata dal segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che corrisponde a 4,75 volte l’ammontare della puntata.











