Pronostici Europa League/ Quote e previsioni sulla 2^ giornata dei gironi

Con i pronostici di Europa League possiamo analizzare le partite che si giocano giovedì 15 settembre, nella seconda giornata della fase a gironi: Arsenal Psv è stata rinviata a data da destinarsi per la morte della Regina Elisabetta, dunque saranno 15 le gare cui assisteremo e, tra queste, anche quelle delle due rappresentanti l’Italia. Nello specifico, Midtjylland Lazio prenderà il via alle ore 18:45 nella prima fascia oraria, mentre alle ore 21:00 sarà il turno di Roma HJK Helsinki con i giallorossi chiamati a riscattare l’inatteso ko di Ragzrad contro il Ludogorets.

Il nostro viaggio attraverso i pronostici di Europa League è volto a ipotizzare quello che potrebbe succedere sui vari campi; ci faremo aiutare come di consueto dalle quote che sono state fornite dai bookmaker ufficiali e prenderemo in considerazione, oltre ai match di Lazio e Roma, un paio di partite di sicuro interesse per la presenza di quelle che possiamo considerare big del torneo. Iniziamo dunque a introdurci alla serata con la valutazione dei pronostici di Europa League.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: MIDTJYLLAND LAZIO

Midtjylland Lazio è la seconda partita che i biancocelesti giocano in Europa League: buona la prima per Maurizio Sarri che ha battuto il Feyenoord in casa, adesso per la Lazio l’obiettivo è chiaramente quello di prendersi il primo posto nel girone perché, lo ricorderete, l’anno scorso la seconda posizione e il conseguente playoff avevano portato all’eliminazione per mano del Porto, e c’è il rischio di un altro incrocio difficile contro un’altra squadra in arrivo dalla Champions League. Il Midtjylland, sconfitto dallo Sturm Graz, punta almeno un posto in Conference League ma il ko inziale ha chiaramente complicato le cose.

Alla MCH Arena poi la Lazio parte nettamente favorita, ce lo dicono i pronostici di Europa League e in particolare l’agenzia Snai, secondo cui la vittoria dei biancocelesti (segno 2) porta in dote una somma corrispondente a 1,92 volte quanto giocato, contro il valore di 3,65 che accompagna il segno 1 per l’affermazione casalinga del Midtjylland. Il segno X è quello sul quale dovrete puntare per il pareggio: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con un guadagno corrispondente a 3,80 volte l’importo che avrete scelto di investire.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: ROMA HJK HELSINKI

Eccoci ora a Roma HJK Helsinki: i giallorossi hanno perso a sorpresa contro il Ludogorets e dunque non sono partiti bene in Europa League, ma José Mourinho non ha fatto drammi: ricorda bene ovviamente quanto era accaduto un anno fa, quando la sua Roma aveva subito 6 gol dal Bodo/Glimt e ci aveva anche pareggiato all’Olimpico, ma poi era andata comunque a prendersi il primo posto nel girone e a fine maggio aveva sollevato il trofeo della Conference League. Questo girone sembra molto simile a quello del 2021: il Betis sulla carta è più forte dei norvegesi ma la Roma ha tutto per vincere il raggruppamento, e intanto stasera gioca contro la formazione che in teoria dovrebbe essere la più abbordabile di tutti.

La pensa così anche la Snai, che nei pronostici di Europa League ha assegnato un valore di 1,13 volte la somma messa sul piatto al segno 1, che identifica la vittoria della squadra giallorossa; già il pareggio, ipotesi regolata dal segno X, vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 8,25 volte quello che avrete scelto di investire su questa partita. Il bookmaker poi esagera quando si parla del segno 2, per l’affermazione esterna dell’HJK Helsinki: un’ipotesi talmente peregrina che il valore posto su di essa porterebbe in dote una vincita equivalente ad addirittura 20,00 volte la vostra giocata.

