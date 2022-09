Pronostici Europa League/ Quote e previsioni sulle partite (1^ giornata gironi)

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LE QUOTE SULLA 1^ GIORNATA

I pronostici di Europa League ci conducono a parlare delle partite che giovedì 8 settembre si giocano per la prima giornata della fase a gironi. Riprende anche questa seconda competizione Uefa: ci eravamo lasciati a fine maggio con la vittoria dell’Eintracht Francoforte (ai rigori contro i Rangers) e come sappiamo i tedeschi non potranno al momento difendere il titolo visto che il regolamento li ha “promossi” in Champions League, ma potrebbero comunque tornare e fare il bis qualora nel torneo del piano di sopra dovessero arrivare terzi nel girone, dunque disputando i playoff come da nuova modifica introdotta nel 2021.

Pronostici Europa League/ Quote e previsioni sulla finale Eintracht Rangers

I pronostici di Europa League coinvolgono, come squadre italiane, Lazio e Roma: per i biancocelesti è la seconda stagione consecutiva in questa manifestazione, i giallorossi invece hanno ottenuto il pass vincendo la Conference League anche se ci sarebbero arrivati pure dalla classifica del campionato. Sono due esordi di tipo diverso per le due capitoline: sicuramente più abbordabile, per quanto in trasferta, la partita della Roma mentre la Lazio ha sulla carta un avversario più ostico, ma gioca allo stadio Olimpico. Senza dunque perdere altro tempo andiamo subito a verificare il quadro dei pronostici di Europa League, facendoci aiutare dalle quote dei bookmaker.

Pronostici Europa League/ Quote e previsioni sulle semifinali di ritorno

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LUDOGORETS ROMA

La Roma va in trasferta sul campo del Ludogorets, una squadra che qualche anno fa era stata protagonista di una straordinaria cavalcata in Bulgaria, arrivando a vincere il campionato e prendendosi addirittura il girone di Champions League. Leggermente ridimensionata rispetto ad allora, in Europa League potrebbe comunque aspirare a un secondo posto nel girone anche se i giallorossi e il Betis hanno qualcosa (molto) in più; la realtà allora potrebbe riguardare una discesa in Conference League per poi giocarsela.

Intanto ovviamente la Roma parte nettamente favorita, secondo i pronostici di Europa League: il segno 2 è quello che identifica la vittoria della squadra di José Mourinho e vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 1,53 volte la posta, mentre il successo interno del Ludogorets è regolato dal segno 1 e porta in dote una vincita che equivale a 6,00 volte la vostra giocata. Con il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, abbiamo invece un valore che con questo bookmaker corrisponde a 4,25 volt4e l’importo che avrete scelto di investire.

Pronostici Europa League/ Quote e previsioni sulle partite (andata semifinali)

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LAZIO FEYENOORD

Sicuramente più tosta Lazio Feyenoord, per quanto riguarda le due italiane: i biancocelesti tornano in Europa League e se la vedono contro la compagine olandese che a maggio ha raggiunto la finale di Conference League, perdendola proprio contro la Roma ma forse meritando qualcosa in più nei 90 minuti. Il Feyenoord è una squadra che volendo potrebbe arrivare anche in fondo alla competizione; discorso che a maggior ragione è valido per la Lazio, ma qui si potrebbero aprire tante valutazioni sull’importanza che Maurizio Sarri darà alla corsa europea.

Intanto possiamo subito vedere che nei pronostici di Europa League la squadra favorita per questa prima giornata è proprio la Lazio: vale 2,00 volte quanto messo sul piatto il segno 1 che regola la vittoria dei biancocelesti, non siamo comunque lontani con il valore posto sul segno 2 (per l’affermazione del Feyenoord) che porta in dote una vincita equivalente a 3,45 volte l’importo investito con questo bookmaker. Infine il segno X, sul quale dovrete puntare se pensate che questa partita terminerà in parità: in questo caso andreste a intascare una cifra che ammonta a 3,70 volte quello che avrete messo sul piatto. (agg. di Claudio Franceschini)

© RIPRODUZIONE RISERVATA