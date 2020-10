Pronostici Europa League/ Quote e previsioni sulle partite (2^ giornata gironi)

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LE NOSTRE PREVISIONI

Il nuovo appuntamento con i pronostici di Europa League ci conduce alle partite che verranno giocate giovedì 29 ottobre: è la seconda giornata della fase a gironi, sono 24 le gare cui assisteremo e come sempre tornano in campo le tre italiane, due delle quali hanno colto una vittoria all’esordio. L’altra, vale a dire il Napoli, ha perso ed è già costretta a inseguire nella classifica del gruppo F, avendo per di più un impegno non troppo abbordabile questa sera; a questo punto possiamo concentrarci su quello che potrebbe succedere in campo, come al solito ci faremo aiutare dalle quote fornite dai bookmaker per analizzare i pronostici di Europa League parlando prevalentemente delle gare più interessanti. Partendo, ovviamente, dalle nostre rappresentanti nel torneo: andiamo subito a presentare un quadro della seconda giornata nella fase a gironi.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: MILAN SPARTA PRAGA

I rossoneri giocano alle ore 18:55 e sono in casa contro i cechi, che una settimana fa hanno incassato quattro gol dal Lille. Partita assolutamente abbordabile per Stefano Pioli, che nel weekend pareggiando in casa contro la Roma (uno spettacolare 3-3 a San Siro) ha allungato a 21 la striscia di risultati utili consecutivi, contando tutte le competizioni. L’agenzia Snai non poteva che assegnare il favore dei pronostici al Milan, come vediamo dal fatto che il segno 1 per la sua vittoria valga 1,32 volte la puntata; per contro il segno 2 che regola il successo dello Sparta Praga vi permetterebbe di intascare una cifra corrispondente a 7,75 volte l’importo messo sul piatto, mentre con il segno X per il pareggio il vostro guadagno ammonterebbe a 5,25 volte la giocata.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: REAL SOCIEDAD NAPOLI

Impegno complesso per i partenopei a San Sebastian: si gioca alle ore 21:00, la squadra di Gennaro Gattuso ha aperto la sua Europa League perdendo al San Paolo contro l’Az Alkmaar e ora si trova a sfidare una formazione che anche nella Liga sta facendo benissimo, e che una settimana ha risolto nel recupero la sfida contro il Rijeka. Già una sorta di dentro o fuori per un Napoli che comunque in Serie A sta viaggiando anche meglio delle premesse; la Snai assegna agli azzurri i favori dei pronostici, il segno 2 per la vittoria del Napoli vale infatti 2,55 volte quanto messo sul piatto contro il valore di 2,65 che è stato invece abbinato al segno 1 per l’affermazione casalinga della Real Sociedad. Siamo dunque in una situazione di grande equilibrio; il pareggio, che viene regolato dal segno X, vi farebbe mettere in tasca una somma corrispondente a 3,30 volte quello che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: ROMA CSKA SOFIA

La Roma ha segnato tre gol a San Siro, e soprattutto nel primo turno di Europa League ha saputo ribaltare la partita di Berna: certo lo Young Boys avrebbe meritato maggior sorte e Paulo Fonseca ha dovuto far entrare i titolari per sbancare il Wankdorf, ma intanto è arrivata una vittoria che mette in discesa il cammino giallorosso verso i sedicesimi. Stasera i problemi dovrebbero essere minori: il Cska Sofia non è certamente al livello della Roma, e lo ha dimostrato perdendo in casa contro il Cluj all’esordio. I pronostici della Snai sono netti, come potevamo aspettarci: il segno 1 per la vittoria giallorossa vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 1,24 volte la puntata, per contro il successo esterno dei bulgari porta in dote, con questo bookmaker, ben 10,00 volte la cifra che avrete pensato di mettere sul tavolo. Abbiamo poi il segno X, che regola l’eventualità del pareggio: se all’Olimpico finisse così, la vostra vincita ammonterebbe a 6,00 volte la giocata con questo bookmaker.



