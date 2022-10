Pronostici Europa League/ Quote e previsioni sulle partite (5^ giornata gironi)

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LE PARTITE DELLA 5^ GIORNATA

I pronostici di Europa League ci fanno compagnia, giovedì 27 ottobre, con le partite della quinta giornata: stiamo ovviamente parlando della fase a gironi, cui mancano due turni per concludersi. In campo ovviamente le nostre due rappresentanti, che sono Lazio e Roma; la situazione nel loro girone non è negativa ma senza dubbio nemmeno rosea, la qualificazione al prossimo turno (sia essa ai playoff o già agli ottavi di finale) è tutta da costruire e almeno per quanto riguarda i giallorossi potrebbe essere definitivamente chiusa già questa sera.

Pronostici Europa League/ Quote e previsioni per le partite, 3^ giornata

Si tratta allora di scoprire cosa succederà sui vari campi, ricordando che le partite in programma sono come di consueto 16; noi siamo pronti a fare le nostre valutazioni con i pronostici di Europa League, ci faremo aiutare dalle quote che i bookmaker hanno sancito e ovviamente partiremo con il nostro excursus dalle partite delle due italiane, per poi analizzarne altre che potrebbero essere interessanti ai fini della situazione in classifica e della caccia alla qualificazione al prossimo turno della competizione.

Pronostici Europa League/ Quote e previsioni sulla 2^ giornata dei gironi

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LAZIO MIDTJYLLAND

Iniziamo dunque da Lazio Midtjylland per aprire il percorso nei pronostici di Europa League. A metà settembre i biancocelesti hanno perso con un clamoroso 5-1 in Danimarca, ma soprattutto il problema nel gruppo F è dato dal doppio pareggio contro lo Sturm Graz: quattro squadre a quota 5 punti, chiaramente una vittoria potrebbe sparigliare totalmente le carte ma alla Lazio non basterebbe nemmeno vincere questa sera, perché poi la squadra di Maurizio Sarri sarà impegnata sul campo del Feyenoord.

Intanto i pronostici di Europa League ci dicono di una Lazio favorita all’Olimpico: il segno 1 per la sua vittoria vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,57 volte quanto messo sul piatto, per poi arrivare a un valore di 4,25 volte la giocata per il segno X, che come sempre identifica l’eventualità del pareggio. La vittoria del Midtjylland, regolata dal segno 2, con questo bookmaker porta in dote una vincita che equivale a 5,25 volte quello che avrete scelto di investire.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE/ Previsioni e quote: cosa succederà a Manchester?

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: HJK HELSINKI ROMA

HJK Helsinki Roma, di cui parliamo nei pronostici di Europa League, è una partita sulla carta scontata: i giallorossi sono nettamente più forti dei finlandesi e lo hanno dimostrato all’andata (3-0) ma la Roma rischia l’eliminazione già questa sera qualora non dovesse vincere alla Bolt Arena, e il Ludogorets dovesse battere il Betis. Chiaramente lo scenario è difficile, ma la squadra di José Mourinho ha già perso sul campo dei bulgari e in questo gruppo C ha fatto tutt’altro che bene, cadendo in casa contro il Betis e se non altro salvando la frittata con il pareggio del Villamarin.

Dal canto suo l’HJK Helsinki è eliminato, ma può sperare di prendersi un posto in Conference League proprio ai danni dei giallorossi. Secondo i pronostici di Europa League la Roma è appunto nettamente favorita: il segno 2 che identifica la sua vittoria porta in dote un guadagno che ammonta a 1,33 volte la giocata, per contro il segno 1 per il successo finlandese ha un valore di 9,00 volte l’importo investito e con il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 5,00 volte quanto messo sul piatto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA