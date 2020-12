Pronostici Europa League/ Quote e previsioni sulle partite, 6^ giornata gironi

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: SI CHIUDONO I GIRONI!

Il nostro viaggio all’interno dei pronostici di Europa League è arrivato all’ultima giornata della fase a gironi: le 24 partite che si giocheranno giovedì 10 dicembre ci diranno dunque quali saranno le squadre che proseguiranno la loro corsa ai sedicesimi di finale, dove saranno raggiunte dalle eliminate dalla Champions League. Due italiane hanno già archiviato l’obiettivo, con la Roma anche sicura del primo posto; manca il Napoli, che ha solo bisogno di evitare la sconfitta casalinga contro la Real Sociedad. Partiamo proprio dalla valutazione delle sfide che riguardano le nostre squadre per approfondire il discorso legato ai pronostici di Europa League, provando a indovinare con l’aiuto dei bookmaker in che modo potrebbero andare le cose in questa lunga serata della sesta giornata, un quadro di match che potrebbero ancora riservare parecchie sorprese.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: NAPOLI REAL SOCIEDAD

Come detto il Napoli è vicino ai sedicesimi di Europa League: due punti di vantaggio su Az Alkmaar e Real Sociedad, doppio confronto a sfavore con gli olandesi ma il match contro i baschi di questa sera permette alla banda di Gennaro Gattuso di pareggiare per qualificarsi, il primo posto sarà archiviato con una vittoria oppure se l’Az Alkmaar non batterà il Rijeka, condizione fondamentale per la qualificazione in caso di ko interno. Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per questa partita ci dicono di un Napoli favorito in maniera non ampia, perché il segno 1 per la sua vittoria vale 2,05 volte la somma giocata contro il 3,35 che accompagna il segno 2, sul quale puntare per il successo dei baschi. Molto vicina anche l’eventualità del segno X che regola il pareggio: in questo caso andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 3,55 volte quanto investito.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: CSKA SOFIA ROMA

Situazione assolutamente definita al Vasil Levski, dove la Roma è già sicura del primo posto nel girone avendo battuto lo Young Boys anche al ritorno. Girone ottimo quello da parte dei giallorossi, e dunque possiamo aspettarci turnover per Paulo Fonseca; del resto anche il Cska Sofia ha poco da chiedere a questa partita, avendo timbrato appena 2 punti è già eliminato e nella migliore delle ipotesi potrà solo agganciare il Cluj al terzo posto. Secondo la Snai, ovviamente, la Roma parte nettamente favorita: abbiamo un valore di 1,70 volte la cifra investita per il segno 2 che identifica la vittoria esterna, un successo da parte della squadra bulgara vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 4,75 volte quanto puntato mentre con il segno X, che regola il pareggio, la vostra vincita con questo bookmaker corrisponderebbe a 3,85 volte la cifra messa sul piatto.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: SPARTA PRAGA MILAN

Anche il Milan ha archiviato la qualificazione ai sedicesimi: per il primo posto nel girone bisognerà necessariamente vincere e sperare che il Lille non faccia lo stesso al Celtic Park. Dei rossoneri, primi in classifica in campionato, al netto della sola sconfitta stagionale – proprio in questo girone – impressiona il modo in cui sia riuscita a rialzare immediatamente la testa dopo il periodo difficile; forse davvero la squadra di Stefano Pioli sta vivendo la stagione della consacrazione. Per questo match, che conta il giusto come detto, è chiaramente favorita anche dall’agenzia Snai, che le assegna un valore di 1,55 per la vittoria (segno 2). L’affermazione casalinga dello Sparta Praga, che tutto sommato si è ben comportato nella sua campagna europea, vale invece 5,25 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno X, sul quale puntare per il pareggio, andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 4,25 volte la vostra puntata.



