Pronostici Europa League/ Quote e previsioni sulle partite (andata ottavi)

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LE QUOTE SULL’ANDATA DEGLI OTTAVI

È tempo di parlare dei pronostici di Europa League: giovedì 9 marzo vanno in scena le otto partite che si giocano per l’andata degli ottavi di finale, con la solita formula secondo la quale la prima partita nel doppio confronto vede in casa la squadra che ha già disputato il playoff – è il caso anche di Roma e Juventus – mentre in trasferta ovviamente c’è chi questo turno intermedio lo ha saltato, perché ha vinto il proprio girone di competenza nella prima fase e dunque ha due gare in meno sul groppone, cosa che in una stagione particolarmente lunga potrebbe pesare non poco.

I pronostici di Europa League ci introducono allora al possibile esito di queste partite: vedremo cosa succederà sui campi, ma provando ad anticipare questa intensa serata del giovedì possiamo certamente prendere in considerazione quelle che sono le quote ufficiali stilate dai bookmaker (in particolare l’agenzia Snai) e iniziare a farci un’idea dei valori sul terreno di gioco, ovviamente partendo dalle partite che riguardano le nostre due rappresentanti. Iniziamo dunque il viaggio attraverso i pronostici di Europa League…

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: ROMA REAL SOCIEDAD

I pronostici di Europa League si aprono con Roma Real Sociedad: sfida tosta per i giallorossi, che però hanno già eliminato il Salisburgo (ribaltando una sconfitta in Austria) e dunque hanno in qualche modo fatto palestra. Qui comunque il livello si alza: la Real Sociedad è quarta nella Liga e in Europa League ha vinto a Old Trafford, anche se in quel momento il Manchester United non era ancora la versione che poi si è avvicinata alla vetta della Premier League.

Vedremo cosa succederà all’Olimpico, dove comunque secondo la Snai la Roma parte favorita: il segno 1 per la vittoria giallorossa porta in dote una somma pari a 2,20 volte quanto messo sul piatto, il segno 2 per il successo della Real Sociedad vi permetterebbe di guadagnare una cifra che ammonta a 3,65 volte l’importo investito mentre il segno X, sul quale puntare per il pareggio, garantisce un valore di 3,15 volte quella che sarà stata la vostra giocata sulla partita.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: JUVENTUS FRIBURGO

Juventus Friburgo per i pronostici di Europa League è l’altra partita che riguarda le italiane. I bianconeri, reduci dalla qualificazione ottenuta sul Nantes grazie al 3-0 in trasferta (all’andata era finita 1-1) sanno bene che questa competizione può salvare una stagione che si è messa malissimo a causa della pesante penalizzazione e dopo il flop in Champions League, ma occhio ai tedeschi che in Bundesliga corrono per il quarto posto e hanno dominato il girone di Europa League.

Secondo la Snai la squadra favorita per la vittoria rimane comunque la Juventus: il segno 1 per la vittoria dei bianconeri vi farebbe guadagnare 1,65 volte la vostra giocata mentre siamo già a 5,50 volte l’importo investito per il segno 2, che naturalmente regola l’ipotesi del successo esterno del Friburgo. L’eventualità del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X, vi farebbe intascare una somma che corrisponde a 3,75 volte quella che sarà stata la vostra giocata sulla partita.

