Pronostici Europa League/ Quote e previsioni sulle partite (andata semifinali)

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LE QUOTE SULL’ANDATA DELLE SEMIFINALI

Siamo a uno degli ultimi approfondimenti sui pronostici di Europa League: giovedì 28 aprile sono in programma le due semifinali di andata, Lipsia Rangers e West Ham Eintracht si giocano alle ore 21:00 e sarà la prima parte di un doppio confronto che ci dovrà dire quali squadre si affronteranno in finale. Purtroppo anche l’ultima italiana è caduta: l’Atalanta si era ottimamente spinta fino ai quarti e aveva anche pareggiato alla Red Bull Arena, ma nel match di ritorno il Lipsia ha vinto a Bergamo e così Gian Piero Gasperini ha dovuto salutare la competizione.

Pronostici Europa League/ Quote e previsioni sul ritorno dei quarti di finale

Adesso per i pronostici di Europa League si giocano due semifinali intriganti, soprattutto perché stiamo parlando di squadre che in epoca recente non sono certo abituate ad arrivare in fondo alle competizioni e, dunque, ognuna di queste rappresenterebbe comunque un nome a sorpresa nell’albo d’oro. Studiamo quindi i pronostici di Europa League, facendoci aiutare come sempre dalle quote che sono state fornite dai bookmaker (in questo caso la Snai) e provando ad anticipare o comunque ipotizzare quello che sarà l’esito dai due campi, tra poco saremo infatti impegnati con i match…

Pronostici Europa League/ Quote e previsioni: il West Ham ce la potrà fare?

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LIPSIA RANGERS

Il nostro viaggio nei pronostici di Europa League inizia da Lipsia Rangers. Una semifinale intrigante, che vede la partecipazione dell’unica squadra scesa dalla Champions League ancora in corsa. Il Lipsia, che ha anche giocato un turno in meno visto che agli ottavi avrebbe dovuto incrociare lo Spartak Mosca (escluso dalle coppe europee come le altre squadre russe), parte favorito perché rispetto ai Rangers di oggi ha diverse possibilità (in senso economico) ed è comunque ad un buon punto del processo che ha portato una semifinale di Champions League due anni fa.

Pronostici Europa League/ Quote e previsioni per le partite, ritorno ottavi

Gli scozzesi, che dopo la finale di Coppa Uefa nel 2008 hanno conosciuto l’incubo delle serie minori, sono ripartiti in breve tempo (relativamente) e su questo c’erano pochi dubbi, e ora ci credono perché il loro percorso europeo è stato di livello. Tuttavia la Snai nel sancire i pronostici di Europa League per l’andata delle semifinali vede appunto il Lipsia in netto vantaggio: il segno 1 che regola l’eventualità della vittoria tedesca ha un valore di 1,37 volte l’importo investito contro la quota di 8,25 che regola l’ipotesi del successo dei Rangers (segno 2). Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno 2, con questo bookmaker porta in dote una vincita che ammonta a 4,75 volte la giocata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA