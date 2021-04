Pronostici Europa League/ Quote e previsioni sulle partite, andata semifinali

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: L’ANDATA DELLE SEMIFINALI

È giunto il momento di un altro appuntamento con i pronostici di Europa League: alle ore 21:00 di giovedì 29 aprile scattano le due semifinali di andata, un quadro impreziosito (per noi italiani) dalla presenza della Roma che va a giocare sul campo del Manchester United, mentre il Villarreal ospita l’Arsenal nell’altro incrocio. Abbiamo 180 minuti in cui si deciderà quali squadre andranno a giocare la finale di Danzica, in programma il 26 maggio.

Intanto questa sera si giocano due partite nelle quali sarà anche importante tenere conto dei gol segnati in trasferta (che secondo le regole Uefa valgono doppio, come ben sappiamo) e ovviamente degli esiti esatti, perché poi al ritorno si ripartirà da quanto accaduto questo giovedì. Come sempre ci faremo aiutare dalle quote ufficiali che sono state emesse dai bookmaker, in questo caso specifico dalla Snai; iniziamo dunque il nostro viaggio attraverso i pronostici di Europa League, provando a capire cosa potrebbe succedere sui due campi coinvolti.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: MANCHESTER UNITED ROMA

La Roma è l’unica squadra italiana rimasta in corsa, ha replicato la semifinale europea del 2018 (ma allora era Champions League) e sembra aver scelto l’Europa League come obiettivo principale, visto che in campionato ha sensibilmente calato il suo rendimento ed è ormai uscita dalla corsa per il quarto posto. Qui invece le possibilità di fare bene ci sono tutte, anche se il Manchester United è una squadra che, al netto del suo blasone, quest’anno ha fatto particolarmente bene e negli ultimi anni è arrivata quasi sempre in fondo nelle competizioni europee. Secondo la Snai i Red Devils sono favoriti per questa semifinale di andata: il segno 1 per la loro vittoria vale 1,60 volte la puntata e c’è una bella differenza rispetto al segno 2, che identifica il successo della Roma e porta in dote una vincita corrispondente a 5,50 volte la vostra giocata. L’importo investito sarebbe moltiplicato per 4,00 in caso di pareggio, e qui ovviamente l’eventualità è quella regolata dal segno X.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: VILLARREAL ARSENAL

Una sfida intrigante e sulla carta molto equilibrata, tra due squadre che in questi ultimi anni non hanno certo rappresentato l’élite del calcio europeo: il Villarreal è sempre stato un outsider, l’Arsenal invece ha fatto presenza fissa in Champions League per 20 anni prima di calare nell’ultimo periodo del grande ciclo di Arsène Wenger, e non riuscire più a tenere il passo. In Europa League non sono arrivati trionfi, ma comunque una finale nel 2019; adesso i Gunners ci credono, pur sapendo che questa doppia semifinale non sarà semplice. Cosa dice la Snai rispetto ai pronostici? Che si parte con una situazione incerta, per l’appunto: il segno 1 per la vittoria del Villarreal porta in dote un guadagno che ammonta a 2,50 volte la puntata mentre con il segno 2, da giocare per il successo esterno dell’Arsenal, il valore della vincita arriva solo a 2,85 volte quanto messo sul piatto. L’eventualità del pareggio, per la quale bisognerà puntare sul segno X, vale con questo bookmaker 3,30 volte la giocata.



