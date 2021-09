Pronostici Europa League/ Quote e previsioni sulle partite dei gironi (2^ giornata)

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LE SFIDE DELLA 2^ GIORNATA

Il nostro viaggio attraverso i pronostici di Europa League ci conduce alle partite che si giocano giovedì 30 settembre, per la seconda giornata della fase a gironi: una competizione che negli ultimi anni si è sempre rivelata entusiasmante, impreziosita da alcuni grandi nomi e, almeno per noi, dalla presenza di due italiane che hanno le possibilità di andare fino in fondo, provando a vincere un titolo che con questa denominazione e formula non è mai arrivato per il nostro Paese. Curiosamente i pronostici di Europa League ci consegnano oggi due partite che Napoli e Lazio giocano contro due squadre della capitale russa.

Per entrambe si tratta di impegni casalinghi ma arrivando da esiti diversi rispetto alle gare della prima giornata. Noi però adesso ci dobbiamo concentrare sulle previsioni per questa seconda giornata dei gironi, dunque possiamo prendere in esame innanzitutto gli impegni delle nostre squadre, e poi provare a concentrarci almeno sulle partite più interessanti di questo giovedì 30 settembre, facendoci come sempre aiutare dalle quote emesse dalle agenzie ufficiali.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: NAPOLI SPARTAK MOSCA

Ecco allora Napoli Spartak Mosca: nel gruppo C i partenopei hanno aperto rimontando due gol di svantaggio contro il Leicester, evitando la sconfitta al King Power Stadium – in quella che era sulla carta la partita più complessa – e confermando quindi l’ottimo avvio di stagione, che come sappiamo ha anche portato in dote sei vittorie in altrettante gare di campionato e un primo posto solitario più che meritato. Oggi sulla carta dovrebbe essere tutto facile contro la Lokomotiv Mosca, che all’esordio ha perso in casa contro il Legia Varsavia; la pensa così anche l’agenzia Snai, che infatti ha posto un valore di 1,24 volte la puntata sul segno 1, che identifica la vittoria interna del Napoli. Il pareggio, ipotesi che viene regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare 6,00 volte l’importo messo sul piatto mentre con il segno 2, su cui puntare per l’affermazione esterna dello Spartak Mosca, la vostra vincita ammonterebbe a ben 10,00 volte la giocata.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LAZIO LOKOMOTIV MOSCA

Lazio Lokomotiv Mosca arriva in un momento particolare per i biancocelesti: in Europa League la squadra di Maurizio Sarri ha perso sul campo del Galatasaray e va a caccia di riscatto immediato per non complicarsi la vita in un girone tutt’altro che semplice, ma domenica ha vinto il derby contro la Roma rilanciandosi in campionato, e ovviamente 3 punti in una stracittadina sono sempre motivo di grande entusiasmo. Ha aperto pareggiando la Lokomotiv Mosca, che proprio nel finale ha evitato la sconfitta interna contro il Marsiglia; dovrebbe restare la squadra più debole del gruppo E ma vedremo come andranno le cose in questa partita. Secondo la Snai, non dovrebbe esserci storia: il segno 1 per la vittoria della Lazio ha un valore corrispondente a 1,40 volte quanto messo sul tavolo, per contro invece abbiamo invece una vincita corrispondente a 7,25 volte la puntata sul segno 2, che ovviamente identifica il successo esterno della Lokomotiv Mosca. Il pareggio, regolato dal segno X, con questo bookmaker vi farebbe guadagnare 4,75 volte la vostra giocata.



