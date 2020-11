Pronostici Europa League/ Quote e previsioni sulle partite dei gironi (5 novembre)

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: I POSSIBILI RISULTATI DI MILAN, ROMA E NAPOLI

Siamo arrivati a un altro viaggio all’interno dei pronostici di Europa League: senza soluzione di continuità viviamo un’altra giornata della fase a gironi, questa è la terza e dunque significa che, secondo la formula ormai in vigore da anni, le sfide di questo turno verranno ripetute consecutivamente a campi alternati. Come sempre tornano a giocare le nostre tre rappresentanti, che vivono situazioni differenti ma, allo stesso modo, hanno ottime possibilità di qualificarsi ai sedicesimi; al momento quella messa meglio è il Milan, la Roma è comunque imbattuta mentre il Napoli ha riscattato il ko interno dell’esordio andando a vincere a San Sebastian. Facendoci aiutare dalle quote previste dall’agenzia Snai partiamo proprio con queste squadre, e iniziamo dunque l’analisi dei pronostici di Europa League per la terza giornata della fase a gironi di questa appassionante e particolarmente lunga competizione.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: RIJEKA NAPOLI

Come abbiamo detto il Napoli si è ripreso grazie alla vittoria sul campo della Real Sociedad, ma arriva anche dalla sconfitta maturata in campionato contro il Sassuolo: un inatteso ko interno, che però ha messo in luce come in questo momento il calendario fitto incida eccome sulle prestazioni. I partenopei ospitano questa sera il Rijeka che, dopo aver tenuto testa ai baschi nella prima giornata, è crollato in Olanda contro l’Az Alkmaar: le speranze di qualificazione ci sono ancora tutte per i croati che però non possono più sbagliare, e anche per questo gli azzurri sono avvisati. La squadra di Gennaro Gattuso è comunque favorita secondo la Snai, e anche ampiamente: il valore della sua vittoria è di 1,35 volte la posta messa sul piatto, per contro siamo già a 8,00 per il segno 1 che identifica il successo del Rijeka. Con il pareggio, identificato dal segno X, andreste a guadagnare una somma corrispondente a 4,75 volte quello che avrete messo sul piatto.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: ROMA CLUJ

La Roma sta decisamente trovando ritmo e prestazioni: battendo la Fiorentina ha dimostrato di avere una fase offensiva di tutto rispetto e ambizioni giustamente ampie, vale a dire il pronto ritorno in Champions League ma anche la vittoria in Europa League. Dove al momento i giallorossi di Paulo Fonseca non sono ancora decollati, dando la forte sensazione che le seconde linee non siano esattamente all’altezza dei titolari; ad ogni modo questa sera non bisogna sbagliare contro un Cluj che è seriamente candidato a strappare ai capitolini la vittoria nel girone. Roma favorita secondo la Snai: il segno 1 per la sua vittoria porta in dote una vincita che ammonta a 1,37 volte quanto puntato, il valore per il pareggio che è regolato dal segno X vi farebbe intascare 4,75 volte quanto investito con questo bookmaker mentre arriviamo ad un guadagno alto per l’affermazione esterna dei rumeni che, identificata dal segno 2, ha un valore che corrisponde a 7,00 volte la vostra giocata.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: MILAN LILLE

La squadra più in forma del momento è il Milan, almeno in ambito nazionale: con la vittoria di Udine i rossoneri hanno prolungato la loro striscia positiva e difeso il primo posto in Serie A, mentre in Europa League viaggiano spediti verso la qualificazione avendo vinto le prime due partite. Il Lille rappresenta un avversario più scomodo rispetto all’ultimo, ma settimana scorsa ha dovuto rimontare due gol di svantaggio al Celtic per ottenere un pareggio che l’ha messo in una buona posizione per i sedicesimi; a San Siro non può partire favorito ma le quote previste dalla Snai gli danno comunque una possibilità, visto che il segno 2 per la sua vittoria vi farebbe guadagnare 4,50 volte la somma messa sul tavolo. I rossoneri hanno chiaramente un valore più basso, che corrisponde a 1,70 volte la puntata sul segno 1; con il segno X, quello sul quale puntare per l’eventualità del pareggio, la vostra vincita con questo bookmaker sarebbe pari a 3,85 volte l’importo investito.



