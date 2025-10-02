Pronostici Europa League: le quote e le previsioni sulle partite della 2^ giornata, si gioca giovedì 2 ottobre.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LE QUOTE SULLE PARTITE

L’analisi sui pronostici Europa League vive una nuova puntata questa sera, giovedì 2 ottobre: ad una sola settimana di distanza si giocano le partite valide per la seconda giornata, con un super girone da 36 squadre e una classifica unica che determina le qualificate agli ottavi di finale e ai playoff.

In Europa League le nostre rappresentanti sono come sempre due: abbiamo ancora la Roma, che l’anno scorso ha lottato fino all’ultima giornata per l’ingresso in Champions League ma si è dovuta accontentare del quinto posto in Serie A, e il Bologna che ha vinto la Coppa Italia ed è così tornata a disputare le coppe europee.

L’esordio è stato diverso, perché i giallorossi hanno fatto subito bene con la vittoria a Nizza mentre i felsinei hanno perso sul campo dell’Aston Villa; ora arrivano due impegni casalinghi con i quali confermare, nel caso della Roma, e ribaltare per il Bologna quanto accaduto sette giorni fa.

Nostro compito con i pronostici Europa League è valutare quale sia lo stato dell’arte poco prima delle partite, farci aiutare dalle quote emesse dai bookmaker e capire così come potrebbero andare le cose, anche se naturalmente siamo lontani da una scienza esatta è sempre molto interessante curiosare attraverso questi dati, e lo facciamo ancora.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: BOLOGNA FRIBURGO

Nei pronostici Europa League abbiamo una interessantissima Bologna Friburgo, con la squadra di Vincenzo Italiano che non ha ancora del tutto ingranato in stagione e soprattutto ha problemi in trasferta ma, va ricordato, anche l’anno scorso si era veramente rivelata ad autunno già iniziato, dunque ci sono speranze di rivedere un Bologna scintillante e soprattutto questa sera, contro un Friburgo che è in striscia positiva e all’esordio in Europa League ha battuto il Basilea in casa, ma rimane sulla carta una formazione superabile, soprattutto per il fatto che si gioca al Dall’Ara.

La pensano così anche i bookmaker, in particolare la Snai ha fissato una quota pari a 2,00 volte la somma giocata sul segno 1 per la vittoria dei felsinei, ponendo invece un valore che ammonta a 3,65 volte quanto messo sul piatto per il segno 2 che regola il successo del Friburgo. Ovviamente questa partita potrebbe anche terminare in parità, sarebbe un risultato non tanto straordinario per il Bologna ma in ogni caso l’eventualità esiste, è identificata dal segno X e con questo esito il bookmaker vi premierebbe con una vincita corrispondente a 3,40 volte l’invesimento.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: ROMA LILLE

Eccoci allora a questa intrigante Roma Lille di cui parliamo con i pronostici Europa League. All’inizio della stagione abbiamo visto una Roma brillante, che ha sempre vinto se non per il ko casalingo contro il Torino: Gian Piero Gasperini ha messo le mani sul suo primo derby della capitale, ha esordito bene in Europa League e, grazie alla vittoria contro il Verona, si è posizionato al primo posto in campionato in compagnia di Milan e Napoli, forte di una difesa davvero solida e di un progetto che sta cominciando davvero a prendere corpo, e potrebbe regalare cose interessanti.

Il Lille, l’anno scorso in Champions League, ha battuto il Brann a fatica nella prima europea ma in Ligue 1 ha perso le ultime due partite, contro Lens e Lione; al momento dunque una squadra in difficoltà e la Snai lo conferma, perché sul segno 1 per la vittoria della Roma ha posto un valore pari a 1,70 volte la posta in palio mentre il segno 2 per l’affermazione dei francesi vi permetterebbe di guadagnare una cifra equivalente a 4,75 volte l’importo investito, infine con il segno X che appunto è quello su cui puntare per il pareggio andreste a intascare una quota che corrisponde a 3,85 volte la giocata sul match.