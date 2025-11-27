Pronostici Europa League: le quote e le previsioni sulle partite di giovedì 27 novembre, che sono valide per la quinta giornata.

I pronostici Europa League entrano nel vivo, possiamo dire così: giovedì 27 novembre 2025 infatti si giocano le 18 partite che sono valide per la quinta giornata del super girone, la cui classifica unica sta iniziando a definirsi perché con questa sera scolliniamo oltre la metà del percorso in questa prima fase della competizione.

Abbiamo quindi le nostre due squadre in campo, entrambe impegnate in casa: è uno scenario molto simile quello che riguarda Roma e Bologna, ma naturalmente in una graduatoria formata da 36 squadre anche l’attuale punto di differenza tra giallorossi e felsinei può fare tutta la differenza del mondo.

Ad ogni modo è un’occasione da sfruttare per entrambe; scopriremo presto cosa ci diranno i campi, ma con i pronostici Europa League dobbiamo appunto provare ad anticipare lo scenario facendoci aiutare dalle quote che sono proposte dai bookmaker, con il focus proprio sulle due italiane impegnate oggi.

Diamoci sotto allora, perché il quadro ci parla di Roma e Bologna che stanno volando in campionato, giallorossi primi in classifica in solitaria e felsinei che possono giocarsi lo scudetto almeno in questo momento; dunque analizziamo nel concreto quali sono le possibilità che vadano a prendersi la vittoria stasera.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: ROMA MIDTJYLLAND

Iniziamo il nostro excursus attraverso i pronostici Europa League parlando di Roma Midtjylland: sfida non indifferente per i giallorossi, perché la squadra danese ha fatto quattro su quattro ed è l’unica a punteggio pieno a questo punto della competizione, certamente il calendario ha avuto il suo peso specifico ma intanto il dato è questo. La Roma ha due vittorie in trasferta e due sconfitte all’Olimpico: se la tendenza dovesse venire confermata questa sera, inevitabilmente il percorso verso i playoff si complicherebbe ma Gian Piero Gasperini ha tutto, forse, anche per andare a prendersi subito gli ottavi.

Intanto nella partita contro il Midtjylland la Roma ha il favore dei bookmaker: ce lo dice anche la Snai, secondo le cui stime il valore sul segno 1 per la vittoria dei giallorossi porterebbe in dote una vincita equivalente a 1,45 volte la somma investita. Arriviamo a una quota pari a 4,60 volte la posta in palio per il segno X, che ovviamente è quello sul quale dovrete puntare se pensate che la partita terminerà in parità, infine l’eventualità dei tre punti in tasca al Midtjylland, che è identificata dal segno 2, ha un guadagno corrispondente a 6,25 volte l’ammontare sul tavolo.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: BOLOGNA SALISBURGO

Ecco adesso Bologna Salisburgo, i pronostici Europa League ci dicono che questa è una partita tra due squadre che inseguono la qualificazione ai playoff: dei rossoblu abbiamo detto, il pareggio interno contro il Brann rappresenta un’occasione mancata ma le possibilità di proseguire il cammino ci sono tutte, solidità diversa rispetto all’esordio in Champions League dello scorso anno mentre il Salisburgo si è rimesso in movimento dopo aver perso le prime tre partite, certamente è una squadra che ha perso un po’ di smalto e che ci aveva abituato a ben altre campagne internazionali.

Per questa sera la Snai consegna le chiavi del pronostico al Bologna, in maniera anche netta: basti infatti vedere che il segno 1 che va a regolare la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,38 volte quello che avrete messo sul banco, mentre l’eventualità del successo austriaco, per la quale puntare sul segno 2, porta in dote una vincita che corrisponde a ben 7,50 volte la giocata. In realtà è alta anche l’opzione posta sul pareggio, ovvero sul segno X, perché questo bookmaker vi premierebbe con una vincita che equivale a 4,75 volte l’importo che avrete pensato di investire.