Pronostici Europa League/ Quote e previsioni sulle partite (ritorno ottavi)

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: IL RITORNO DEGLI OTTAVI

Con l’analisi dei pronostici di Europa League siamo al ritorno degli ottavi: otto partite che vengono disputate giovedì 18 marzo, e che ci forniranno il quadro delle qualificate ai quarti. Naturalmente la nostra speranza è che Milan e Roma facciano parte del lotto, proseguendo la corsa europea; entrambe hanno ottime possibilità di farcela ma, se per i giallorossi il passaggio del turno è sostanzialmente cosa fatta salvo crolli imprevisti, i rossoneri pur partendo da una lieve situazione di vantaggio devono ancora costruirsi la loro qualificazione.

Pronostici Europa league/ Le quote: tutto facile per Fonseca contro lo Shakhtar?

Dunque vedremo come andranno queste partite; noi possiamo iniziare il nostro viaggio all’interno dei pronostici di Europa League parlando innanzitutto delle due sfide che riguardano le nostre rappresentanti, per poi gettare uno sguardo sulle gare più interessanti del ritorno degli ottavi facendoci aiutare, come di consueto, dalle quote ufficiali che sono state fornite dai bookmaker e, nel caso specifico, dall’agenzia Snai per ipotizzare i possibili esiti delle partite…

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE/ Quote, sarà rimonta del Leverkusen? (ritorno sedicesimi)

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: SHAKHTAR ROMA

Alle ore 18:55 la prima italiana in campo è la Roma: forte del 3-0 maturato all’Olimpico, i giallorossi non dovrebbero mancare la qualificazione ai quarti di Europa League perché, per essere eliminati, dovrebbero perdere 4-0 o comunque con almeno quattro reti di scarto. Lo Shakhtar, che non incrocia la squadra della capitale per la prima volta nella sua storia (con esiti alterni) ha bisogno di un’impresa e intanto ha incassato la seconda goleada consecutiva da una nostra squadra, perché ricorderete che l’anno scorso nella bolla tedesca l’Inter l’aveva schiantato per 5-0 in semifinale. La Snai ci dice che la Roma parte favorita anche per questa partita: il segno 2 che identifica la sua vittoria vale infatti 2,50 volte quanto messo sul piatto, situazione comunque di equilibrio visto che il segno 1 per il successo degli ucraini porta in dote una vincita di 2,70 volte la puntata. Il pareggio, regolato come sempre dal segno X, vi farebbe guadagnare 3,50 volte l’importo investito.

Pronostici Europa League/ Quote e previsioni: il Napoli sarà corsaro in Andalusia?

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: MILAN MANCHESTER UNITED

Per il Milan, in campo alle ore 21:00, la situazione non è così definita: tuttavia il gol che Simon Kjaer ha segnato a Old Trafford è importantissimo, perché se il risultato non cambierà rispetto al fischio d’inizio i rossoneri saranno qualificati ai quarti di Europa League in virtù appunto della rete timbrata in trasferta. Il Manchester United insomma deve sbancare San Siro, oppure pareggiare segnando almeno due gol; certo la squadra di Ole Gunnar Solskjaer ha questo tipo di risultato nelle sue corde, come conferma la vittoria sul campo del Manchester City che ha spezzato la serie di successi dei cugini. Secondo la Snai poi sono i Red Devils i favoriti, con un valore di 2,15 volte la giocata sul segno 2 per la loro vittoria; il segno 1 che regola l’eventualità del successo rossonero vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 3,35 volte quanto messo sul tavolo con questo bookmaker, infine il segno X per il pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 3,40 volte l’importo investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA