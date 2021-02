Pronostici Europa League/ Quote e previsioni sulle partite (ritorno sedicesimi)

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: I SEDICESIMI DI RITORNO

Il nostro abituale viaggio attraverso i pronostici di Europa League prosegue con le partite di giovedì 25 febbraio, che si giocano per il ritorno dei sedicesimi: stiamo dunque per conoscere le 16 squadre che proseguiranno la corsa nel torneo e formeranno (attraverso un nuovo sorteggio) il tabellone degli ottavi. La speranza ovviamente è che le tre italiane siano presenti qualificandosi oggi, due di loro si trovano in una situazione ottima (Roma e Milan) o comunque molto positiva mentre il Napoli, sconfitto a Granada una settimana fa, sarà chiamato a una mezza impresa anche perché continua a essere falcidiato dagli infortuni.

Con l’ausilio delle quote fornite ufficialmente dall’agenzia Snai, proveremo a capire in che modo possano finire queste partite; inizieremo chiaramente dalle gare che riguardano le nostre rappresentanti nei pronostici di Europa League, per poi fare qualche incursione nei match più interessanti anche e soprattutto per come si sono concluse le sfide di andata. Dunque, torniamo a parlare delle previsioni sulle partite di questa competizione…

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: NAPOLI GRANADA

Ecco allora l’impresa cui sono chiamati i partenopei, ovvero ribaltare lo 0-2 maturato in Andalusia: squadra decimata per Gennaro Gattuso che domenica ha perso anche Osimhen e ha Insigne e Politano in condizioni non certo perfette. Iniziamo subito con il dire che il segno 1 per il successo del Napoli vale 1,60 volte la posta contro il 5,50 che accompagna il segno 2 per la vittoria esterna del Granada, mentre il segno X per il pareggio vi farebbe guadagnare 3,75 volte quanto messo sul piatto; tuttavia gli azzurri non devono soltanto vincere ma anche mettere almeno tre gol di margine tra sé e gli avversari, dunque possiamo valutare come il 3-0 sia un’ipotesi da 13,00 di guadagno (rispetto all’importo investito con l’agenzia Snai) mentre un 4-1 vi farebbe mettere in tasca 22,00 volte la giocata. Il punto è capire con che spirito combattivo il Napoli scenderà in campo: l’Europa League è considerata come un traguardo già perso oppure Gattuso vuole comunque dare tutto per provare ad arrivare fino in fondo?

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: MILAN STELLA ROSSA

Decisamente più abbordabile l’impegno che attende i rossoneri: possiamo dirlo senza timore di smentite, il gol incassato all’ultimo secondo nella partita di Belgrado ha cambiato pochissimo le carte in tavola. Avesse vinto 2-1, il Milan avrebbe potuto permettersi di pareggiare a San Siro contro la Stella Rossa; nella realtà di oggi può farlo comunque, perché la regola dei gol in trasferta ci dice che ai serbi uno 0-0 o un 1-1 non basterebbero, dunque i tempi supplementari scatterebbero dal 2-2 mentre sarebbe il 3-3 ad eliminare Stefano Pioli. Dunque, una situazione comoda per un Milan che deve riscattare il derby e che secondo la Snai è nettamente favorita: vale 1,40 volte la somma messa sul piatto il segno 1 che identifica la sua vittoria, mentre il segno X per il pareggio porta in dote una vincita corrispondente a 4,75 volte la vostra puntata e il segno 2, sul quale puntare per il successo della Stella Rossa, vi farebbe guadagnare una cifra che ammonta a 7,25 volte l’importo investito con questo bookmaker.



