Pronostici Europa league/ Quote e previsioni sulle partite, ritorno semifinali

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: OGGI SI CHIUDE IL QUADRO DELLE SEMIFINALI

Spazio ai pronostici di Europa league, che la nostra redazione ha fissato per le sfide di ritorno delle semifinali che ci attenderanno solo questa sera, per la precisione alle ore 21.00. Siamo impazienti di esaminare dunque quote e previsioni per i due incontri in programma, da cui otterremo i nomi della finaliste di Danzica del prossimo 26 maggio: chi tra Roma, Manchester United, Villarreal e Arsenal si aggiudicherà il pass? Complici i risultati ottenuti nel primo turno, per alcuni scontri il verdetto finale in vista della qualificazione pare abbastanza scontato, ma nei 90 minuti potrebbero ancora accadere parecchi colpi di scena. Non perdiamo altro tempo allora e per le partite valide come ritorno delle semifinali, vediamo che ci riservano i pronostici di Europa league.

PRONOSTICO ROMA MANCHESTER UNITED

Complice il pesantissimo 6-2 subito all’Old Trafford nel turno di andata, ci pare assai inverosimile che i giallorossi di Fonseca riescano a realizzare l’impresa e dunque a strappare il pass per la finale di Europa league tra le mura dell’Olimpico, questa sera. Non solo: sulla carta la Roma non risulta favorita nemmeno al successo nel singolo scontro odierno (anche con risultato risicato) e per la Lupa potrebbe dunque essere doppia sconfitta in questo turno. La squadra della Capitale vanta un trend davvero negativo nelle ultime settimane (solo domenica è stata sconfitta anche dalla Sampdoria in Serie A), mentre i Red Devils sono formazione in grande condizione e più che mai motivata a dare un bel risultato oggi (specie dopo le ultime proteste occorse nel weekend).

PRONOSTICO ARSENAL VILLARREAL

Per i pronostici di Europa league, la sfida tra Arsenal e Villarreal ci pare invece appena più aperta, almeno in termini di qualificazione alla finale: 1-2 per gli spagnoli occorso nel turno di andata non ha chiuso completamente il discorso per i Gunners, che pure dovranno fare molto di più questa sera in casa. Pure il Sottomarino giallo rimane inevitabilmente favorito, tenuto conto che degli ultimi risultati e prestazioni messe in campo anche in Liga: Emery non può abbassare l’attenzione ma Mister Arteta rimane avvisato.

