Pronostici Europa League/ Quote e previsioni sulle semifinali di ritorno

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LE QUOTE SULLE SEMIFINALI DI RITORNO

Finalmente è tempo di tornare a parlare dei pronostici di Europa League: sono dietro l’angolo le due semifinali di ritorno, che si giocheranno alle ore 21:00 di giovedì 5 maggio e sono Eintracht West Ham e Rangers Lipsia. Quali squadre andranno in finale? Le partite di andata ci hanno consegnato una situazione di equilibrio: abbiamo avuto due vittorie con un gol di margine, ma con una differenza sostanziale tra una semifinale e l’altra visto che il successo del Lipsia è maturato in casa, mentre l’Eintracht ha fatto il colpo sul terreno di gioco del West Ham.

Tuttavia, da quest’anno la regola che assegnava valore doppio ai gol in trasferta è scomparsa: questo riduce l’impatto non tanto di una vittoria fuori casa quanto del numero di reti segnate lontano dal proprio stadio. Anche per questo motivo dunque, nel parlare dei pronostici di Europa League, dobbiamo parlare di uno scenario nel quale davvero potrebbe succedere di tutto. Non resta allora che aspettare che le due semifinali di ritorno si giochino, ma noi nel frattempo dobbiamo fare le nostre considerazioni provando a ipotizzare come potrebbero andare le cose sui due campi…

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: RANGERS LIPSIA

La nostra analisi sui pronostici di Europa League comincia da Rangers Lipsia: abbiamo già visto come la squadra tedesca abbia vinto la sua partita casalinga, e parta in vantaggio nelle previsioni del bookmaker. Non solo per il risultato maturato alla Red Bull Arena, ma anche perché nei quarti di finale il Lipsia, dopo aver pareggiato in casa, era andato a vincere sul campo dell’Atalanta con autorità; in più stiamo parlando di una squadra che rispetto ai Rangers è più avanti nel percorso, due anni fa ha raggiunto la semifinale di Champions League e dunque gode di maggiore stima. Questo ovviamente toglie ben poco allo straordinario percorso degli scozzesi, che sono riusciti a ribaltare il Braga nei quarti di Europa League e nei playoff avevano vinto in trasferta contro il Borussia Dortmund.

I Rangers insomma sono una realtà che sa andare contro il pronostico e imporsi. Comunque, la Snai ci dice che la quota per la vittoria del Lipsia, identificata dal segno 2, è di 2,00 volte quanto messo sul piatto; per il successo interno dei Rangers invece siamo ad un valore che corrisponde a 3,55 volte la giocata e, anche considerando che siamo ad Ibrox, la differenza è abbastanza evidente. Abbiamo infine l’ipotesi del pareggio, quella per la quale dovrete puntare sul segno X: in questo caso il bookmaker in questione vi premierebbe con una vincita che equivale a 3,60 volte l’importo che avrete scelto di investire.











© RIPRODUZIONE RISERVATA