Pronostici Europa league/ Quote e scommesse delle partite (4^ giornata)

Dopo l’anticipo giocato ieri tra Vitoria Guimaraes e Arsenal, ecco che che solo oggi si entra nel vivo della 4^ giornata della fase a giorni di Europa league, i cui pronostici ora prenderemo in esame. Facciamo dunque subito focus sulle quote e scommesse assegnate per le tante partite della fase a gironi che anche oggi ci faranno compagnia: pure però servirà una precisazione. Come ormai accade da tempo, anche oggi oggi saranno due le principali fasce di orario fissate a calendario e quindi le ore 18.55 e le 21,00, con la sola eccezione della sfida Astana Almkaar, attesa per le ore 16,50. Saranno sempre due i club da tenere particolarmente d’occhio e quindi Lazio e Roma. Le due squadre della capitale abbisognano urgentemente dei tre punti messi in palio oggi, ma non affronteranno incontri semplici. Andiamo allora a vedere nel dettaglio le quote, le scommesse e i pronostici per l’Europa league di questa quarta giornata.

PRONOSTICO LAZIO CELTIC

Per i pronostici di Europa league delle partite di questa sera, certo non avremo dubbi, almeno sulla carta, nel consegnare il favore alla squadra di Inzaghi per il match Lazio e Celtic, atteso oggi alle ore 18,55. I biancocelesti infatti oggi giocano in casa, dove di solito riescono sempre a giocare meglio e inoltre arrivano da una bellissima impresa contro il Milan nella precedente giornata di campionato. Pure però non possiamo ignorare che nella terza giornata a Glasgow, proprio la Lazio è stata sonoramente sconfitta dal Celtic per 2-1 e gli scozzesi sono pronti a replicare anche lontani da casa.

PRONOSTICO MONCHENGLADBACH ROMA

E’ poi un pronostico per l’Europa league più che complicato per la sfida che interessa Fonseca, ovvero Borussia Monchengladbach Roma, prevista alle ore 21,00. La squadra tedesca, pur decimata, rimane una formazione terrible specie in casa e di certo la Roma dovrà fare ben attenzione. Nonostante i buoni risultati ottenuti in campionato, non scordiamo che è ancora piena crisi nello spogliatoio di Fonseca, visti i tanti infortuni patiti nelle ultime settimane. Va poi aggiunto che per i giallorossi giocare fuori casa sarà complicato e che il pareggio per 1-1 ottenuto all’Olimpico (dove però la Lupa ha meritato di più) non ci aiuta troppo a decidere.



